Narón demanda la construcción de una residencia geriátrica a la Xunta

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, mantuvo ayer un encuentro virtual con el director de mayores y personas con discapacidad de la Consellería de Política Social, Fernándo González, al que le trasladó la demanda de la que Xunta promocione en el municipio la construcción de una residencia para mayores en el municipio. Una reclamación que la regidora ya le trasladó la pasada semana al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, poniendo a disposición de la administración gallega los terrenos necesarios para su construcción.





No fue esta la única vía que estudia el Concello para disponer de este servicio. Así Ferreiro también se interesó por el número de plazas públicas que concertaría la administración gallega en el caso de que fuera una empresa privada la que promoviera la construcción de las infraestructuras que funcionasen también como centro de día. A este respecto, González se comprometió a estudiar la alternativa. Ferreiro incidió en la posibilidad de concertar plazas en un centro de día de la ciudad, opción que también se indicó que se abordará con el Consorcio Galego de Benestar.





La regidora local solicitó además la posibilidad de que la Xunta incremente el importe de la aportación a las horas destinadas al Servicio de Axuda no Fogar (SAF). “Dende hai moitos anos a Xunta está pagando 9,70 euros por hora e o custe que asume o Concello foise incrementando co paso dos anos ata superar actualmente os 17 euros por hora, o que supón un copago a día de hoxe de case o 50%”, aseguró Ferreiro.





El PSOE promueve que se nombre el nuevo centro de salud Octavio Dopico

El PSOE de Narón llevará al pleno de esta tarde –19.00 horas– una moción en la que promueve que se le de el nombre del exconcejal de Sanidade y médico de familia Octavio Dopico al nuevo centro de salud. Los socialistas buscan el respaldo de la corporación para este nombramiento como un reconocimiento a la labor profesional que Octavio Dopico desarrolló en el municipio “na súa defensa da sanidade pública e dos dereitos das e dos pacientes naroneses”.





Octavio Dopico fue concejal de Sanidade entre 2015 y 2019 y tal y como recuerdan sus compañeros de partido “traballou arreo para que o centro sanitario fora unha realidade. Defendeu reiteradamente que Narón precisaba desta infraestrutura e non cesou no seu empeño de que se iniciasen as obra con chamadas, xuntanzas e xesión varias ao longo dos anos”, recuerdan .