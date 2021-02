Orgullo racinguista

Todas las victorias se traducen en tres puntos. Pero no todas significan lo mismo sentimentalmente hablando. La que el Racing logró el pasado sábado sobre al Deportivo, su rival histórico, sacó a la luz un orgullo de pertenencia que encontró su reflejo sonre todo en las redes sociales, pero también en muchos otros ámbitos. Y no solo por recuperar muchas opciones de acabar la primera fase entre los tres primeros y seguir en la lucha por Segunda, sino por derrotar a un rival al que no se enfrentaba en un compromiso liguero hacía más de cuatro décadas y que con la derrota surfrida en A Malata ve seriamente comprometida su objetivo de regresar cuanto antes al fútbol profesional.





Clasificación

El equipo ferrolano se queda en la quinta plaza, a cuatro puntos de los tres primeros

Cuatro puntos separan al Racing de las tres posiciones que permiten seguir luchando por el ascenso a Segunda a falta de tres jornadas para el final de la primera fase –aunque al cuadro verde le queda uno pendiente a mayores–.





Las victorias a domicilio del Salamanca sobre el Celta B, del Zamora sobre el Unionistras y del Compostela ante el Pontevedra dejan al equipo ferrolano en la quinta posición de un subgrupo 1-A que destaca especialmente por su igualdad.





El corazón verde fue el emoticono al que los jugadores del equipo ferrolano recurrieron de manera casi unánime en unos mensajes que recordaron, como reflejó el de Jon García, que “este equipo no se rinde por nada”. También las peñas del cuadro verde, Morandeira, San Juan o Marea Verde, así como aficionados de influencia en el racinguismo, reconocieron la importancia de la victoria lograda sobre el Deportivo. “¡¡¡Gracias!!!”, fue el mensaje más repetido por una afición que no pudo estar en el campo de A Malata por las restricciones derivadas de la pandemia por el Covid-19.





Además, el equipo ferrolano recibió felicitaciones de otros clubes deportivos de la ciudad por sumar algo más de tres puntos, porque la victoria del pasado domingo supone una cita histórica para el racinguismo, que estaba deseosa de un partido así. Pero, más allá de la importancia de este resultado, el cuadro verde sabe que necesita seguir ganando para conseguir sus objetivos. El miércoles, frente al Celta B, tiene una nueva oportunidad para acercarse más a las tres primeras posiciones y recuperar más opciones de ascender.





David Rodríguez: “Seguro que hemos hecho feliz a muchos por ganar y cómo lo hicimos”

“Seguro que hemos hecho feliz a mucha gente por ganar y por hacerlo como lo hemos hecho”, reconoció David Rodríguez al final del partido contra el Deportivo. A pesar de la ausencia de público en las gradas de A Malata, el delantero talaverano se mostró convencido de que lo hecho durante los noventa minutos del encuentro del pasado sábado “es para que la gente del Racing, que vio el partido en su casa, sentado en su sofá, se sienta muy orgullosa de su equipo”, lo que da confianza para los cuatro partidos que quedan de la primera fase.





Aun reconociendo que el juego realizado se quedó lejos de lo deseado, el jugador cree que “eso también refuerza. porque así presionamos todos juntos y supimos leer el partido”. Pero, sobre todo, lo que puso en más valor es el trabajo de sus compañeros, porque “no es fácil ganar este tipo de partidos cuando lo inicas en puestos de descenso”.