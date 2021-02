Foi moi interesante a campaña destes días atrás, co motivo do día de San Valentín, onde participaban florerías, Deputación e o propio Concello e o seu Centro de Iniciativas Turísticas repartindo por todo Ferrol unha morea de flores. Son campañas en apoio ao comercio local en positivo e que deben seguir a desenvolverse.





Pero, xa que estamos a xusto unha semana – o vindeiro mércores será o día de Rosalía de Castro – permítanme facerme eco da axeitada proposta da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) para ese día. Esta vez estarían implicadas as florerías e as librarías da cidade, porque do que se trata é de aproveitar o próximo 24 de febreiro para regalar, a alguén preto de nós, unha flor e un libro en galego.





Unha especie de San Jordi, pero con fondo sentir e raizame galega. Porque como tráenos a voz de Rosalía, “cantarte hei” porque estes son “os teus doces cantares”.