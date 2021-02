La previsión de Tezanos no iba tan desencaminada

A Tezanos se le suele criticar por sus encuestas sospechosamente favorables a los intereses socialistas, pero no es la primera vez que en cuestiones electorales clava los resultados. Con las autonómicas catalanas no ha tenido un pleno, pero sus predicciones se acercaron mucho a la realidad. Lo del PSC y ERC pugnando por la victoria lo tenía claro, igual que colocar a Junts en el tercer lugar del podio y dejar al PDeCAT fuera del Parlament. Acertó incluso con lo que nadie quiso ver: Vox irrumpiendo en la cámara con una decena de escaños. Él avisó, que no se hagan ahora los sorprendidos. Lo que no pudo prever es el descalabro de Ciudadanos. La estimación y la adivinación son cosas distintas.