La zona urbana de Narón ya transita por Camiños Escolares Seguros

El CEIP A Gándara ha sido el último centro de enseñanza de Narón en sumarse al programa Camiños Escolares Seguros que fomenta la autonomía de los alumnos a la hora de desplazarse hasta sus colegios de una forma segura. Con la incorporación de este centro y del CPR Santiago Apóstol el pasado mes de noviembre, el Concello, impulsor de la iniciativa, completa así su objetivo de llevar el programa a toda la zona urbana del municipio.





El concejal de Seguridade Vial de Narón, Román Romero, supervisó ayer el arranque de la iniciativa en el colegio de A Gándara del que 280 de los 450 escolares, ya están registrados. En el centro se instalaron tres dispositivos para realizar el “check point” y registrar así la entrada de los menores que se desplazan caminando, en patín o bicicleta a través de la pulsera “Pegadas”, nombre que recibe la mascota del programa.





“Como no caso do CEIP da Gándara por motivos alleos ao Concello comezamos aínda agora, decidimos ofrecer neste centro un incremento do 50% dos puntos acumulados ao final do curso para que as rapazas e rapaces poidan optar así a unha maior variedade de agasallos dos incluídos no catálogo, que se pode consultar na web de Pegadas”, apuntó el concejal.





Las alumnas y alumnos que lo deseen pueden inscribirse en este programa a través de la página web: pegadas.naron.es o en la APP Pegadas Narón, operativa esta última por el momento para teléfonos con el sistema operativo Android.





Una vez en la web o en la APP deberán registrarse y los agentes del Equipo de Educación Vial del Concello validarán ese registro, con el que los padres o madres recibirán un correo electrónico en el que se informa sobre la alta para, posteriormente, poder recoger la pulsera de “Pegadas” en el centro en el que está escolarizado su hijo o hija. Para solventar cualquier duda se puede contactar con el equipo de Educación Vial del Concello, a través de los números de teléfono 666 438 222 o 600 448 730 o del correo: seguridadevial@naron.es.