El Entroido desfila este año en la red

La pandemia del coronaviruse impedirá este año disfrutar del Entroido en su versión más tradicional pero su espíritu seguirá muy vivo en aquellos concellos que han optado por diseñar alternativas a los habituales concursos y desfiles en las calles.

El espacio virtual se convertirá así en el punto de encuentro de iniciativas que tendrán entre sus objetivos sorprender con el disfraz más original, con el dulce más apetitoso, con la mascarilla mejor decorada o con las coplas o coreografías más animadas. Todo con un claro objetivo: mantener viva una tradición que en la comarca se vive año tras año con gran intensidad.

El Concello de Fene, por ejemplo, habilitará un espacio en su web y redes sociales desde el que conmemorará virtualmente el ciclo del Entroido. Las actividades se desarrollarán desde este viernes día 12 hasta el viernes 19, período a través del cual se difundirán fotografías y vídeos de las actividades desarrolladas a lo largo de esa semana en los centros educativos del municipio, como los “mandados”, la confección de máscaras o la interpretación de coplas. También se podrá ver en la red una muestra de imágenes de los mejores momentos vividos en las últimas ediciones del Entroido fenés.

Lo que no faltará este año, destacan desde el Concello, será la lectura del Testamento, documento firmado en esta ocasión ante el notario “Don Aproveitado” y los testigos “Doña Pandemia Segura” y “Don Peche Perimetral”. Para la lectura del mismo, que se hará público el miércoles de ceniza, el Concello contará con el actor, director y cuentacuentos Quico Cadaval, que será el encargado de poner voz “á mellor crónica satírica do acontecido en Fene, en Galicia e no mundo nos últimos meses”.

Ares, por su parte, ha organizado dos actividades para las personas empadroandas en el municipio: un concurso de decoración de máscaras (higiénicas, de tela, EPI...) –que pueden ir acompañadas de algún disfraz– y una propuesta que bajo el título “Lembranzas do Entroido” consistirá en enviar fotografías de la fiesta anteriores al año 2000. Entre todas las recibidas se sorteará una caja de productos típicos de esta celebración.





En cuanto al concurso, habrá cuatro categorías por edades, con regalos para las ganadoras de cada una y menciones para las más original, las más simpática y la más elaborada.





Pontedeume optará por la creación de un álbum online con fotografías de disfraces individuales o de la unidad de convivencia que serán publicados en las redes sociales. Los participantes recibirán un regalo.

Además, y con el objetivo de reunir un Recetario de Entroido, el Concello anima también a los vecinos y vecinas a enviar una receta típica de esta fiesta junto a una imagen de la misma. Solicita que se utilicen productos locales y con todas las recetas recibidas se realizará un libro que será distribuido desde el mercado municipal.





El Concello de Valdoviño anima también a sus vecinos a mantener viva la tradición del Entroido a través de un concurso en las redes sociales en el que los participantes podrán enviar fotos o vídeos de sus creativas confecciones. Los premios consistirán en vales canjeables en el comercio local con cantidades que oscilan entre los 50 y 100 euros.





También en el comercio local tendrán que invertir sus premios los ganadores del concurso de disfraces online propuesto por el Concello de As Pontes, que repartirá un total de 8.000 euros.

Tras la buena acogida del certamen de decoración de ventanas de Navidad, la concejalía de Cultura, dirigida por Vicente Roca, decidió dar continuidad a este formato con el certamen carnavalero. Habrá dos modalidades: vídeo y fotografía, con cuatro categorías en cada una. Los premios en cada categoría oscilan entre los 300 y los 110 euros.





Bajo el lema “E ti, quen vés sendo” se desarrollará en Moeche la propuesta alternativa al Entroido tradicional, también con las redes sociales como escaparate de la originalidad y creatividad de los que no están dispuestos a renunciar a la celebración y que podrán enviar las fotografías que serán colgadas en el facebook del Concello.





También se podrásn presentar montajes con composiciones musicales de las asociaciones así como coplas y canciones “retranqueiras”. La actividad, dicen desde el Concello, “concíbese como unha maneira novidosa de manter a tradición carnavaleira”.





Municipios como San Sadurninño o Cedeira animan también a sus vecinos y vecinas a celebrar la fiesta desde sus casas, compartiendo a través de las redes imágenes o vídeos con sus disfraces para, de alguna manera, y pese a las restricciones por la pandemia del coronavirus, el Entroido pueda seguir vivo aunque sea a través de la red.





El Concello de Ferrol, por su parte, no ha programado ningunha actividad con motivo de la celebración, tal y como se confirmó ayer desde el propio gobierno.