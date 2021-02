Otros ocho fallecimientos elevan a 162 las víctimas del Covid-19 en Ferrolterra

Ocho nuevas muertes, registradas entre el sábado y ayer lunes, elevan a 162 el número de víctimas de coronavirus en la comarca desde que comenzó la pandemia, en el mes de marzo pasado. Los fallecidos tenían edades comprendidas entre los 56 y los 97 años y todos ellos, informa el Servizo Galego de Saúde, tenían patologías previas. Del total de víctimas contabilizadas hasta el momento, 72 se corresponden con la tercera ola, es decir, desde comienzos de año.





El trágico balance del fin de semana encaja con un contexto de presión hospitalaria que sigue sin aflojar ni un ápice y contrasta con un progresivo y constante –desde el día cuatro ha caído jornada tras jornada– descenso del número de casos activos.





Los datos de ayer –que se corresponden con la media tarde del domingo– reflejan una tendencia decreciente en el número de contagios. Se detectó medio centenar de positivos el mismo día que se dieron 82 altas. Ahora son 1.661 personas que cursan la infección, 1.480 de ellas en sus domicilios. El porcentaje de hospitalización de Ferrolterra sigue siendo el más alto de todas las grandes ciudades de Galicia, cerca del 11%, y la tasa de positividad a una semana se mantiene también por encima del 10%, solo superada por Pontevedra.





El número de enfermos de coronavirus hospitalizados es de 181 –la misma cifra que Ourense y solo por debajo de A Coruña, que tiene 372–, es decir, siete más que el día anterior, el sábado. En cuanto a los pacientes que requieren de cuidados intensivos, el domingo por la tarde eran 23, uno menos que la jornada anterior.





Residencias

A falta de conocer la evolución de la pandemia en los centros educativos –los datos se actualizarán en la mañana de hoy–, en las residencias de mayores se mantiene estable. Se han detectado cinco nuevos positivos –tres en Caranza y dos en DomusVi de Laranxe– y se ha dado el alta a dos usuarios de esta última residencia, así como a un profesional y a dos residentes de O Casón, en el concello de Moeche.

De este modo, son un total de 108 las personas, ya sean usuarias o trabajadoras, que están infectadas en las residencias de la tercera edad de la comarca, además de un empleado del centro que Aspanaes tiene en el municipio de As Pontes.





El Área Sanitaria comenzó ayer el cribado en Fene y hoy lo extenderá a Moeche y As Pontes

El Área Sanitaria de Ferrol comenzó ayer, con la presencia del conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, el cribado con el que busca destapar asintomáticos en el municipio. Ha convocado a través de SMS a los alrededor de 7.700 vecinos del concello que tienen edades comprendidas entre los 15 y 65 años. Ayer se distribuyeron en una carpa instalada entre el pabellón de San Valentín y el CPI A Xunqueira los tubos en los que los vecinos y vecinas tendrán que depositar la saliva para entregarlos a partir de hoy en el edificio de Servizos Sociais, que se encuentra en el mismo barrio.





No será el único test masivo que realice el Sergas esta semana en la comarca. Hoy mismo se desarrollará el de Moeche, que tiene como objetivo a los vecinos y vecinas del concello de entre 41 y 64 años. En total, están llamados 270 residentes, pero en este caso no será por PCR de saliva, sino nasofaríngea. También comienza el de As Pontes, que, al igual que el de Fene, tendrá lugar a lo largo de toda la semana, hasta el viernes, aunque en este caso la población diana son alrededor de 2.000 vecinos que tienen entre 51 y 64 años. En ambos casos, como lo es también el de Fene, el estudio es voluntario.





Recursos

En el cribado de As Pontes, que se instalará en las inmediaciones del centro de salud, al igual que en Moeche, participarán cinco profesionales de enfermería, tres de ellos del Servizo de Atención Primaria de la localidad, a los que se sumará otra enfermera de apoyo y un técnico de cuidados auxiliares. La muestra tomada será nasofaríngea de antígenos. Cuatro profesionales gestionarán el cribado de Moeche, una enfermera del propio dentro de salud, así como un equipo de apoyo para la toma de muestras formado por dos enfermeras e un técnico de cuidados auxiliares.





Además, esta mañana se hará otro cribado, en este caso escolar, en el Santiago Apóstol de Narón. Se harán pruebas a más de 170 alumnos, que se suman a los progenitores que el fin de semana ya acudieron al “autoCovid” del Novoa Santos.