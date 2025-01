O San Vicente de Meirás conta cun cartel de tradición para toda a xornada

O local da asociación veciñal de Meirás, en Valdoviño, acolle hoxe sábado a celebración do San Vicente, que comezará cunha sesión vermú, a partir das 13.45 horas, a cargo de Brixta, e rematará cunha repichoca.

As persoas que se inscribiron para o xantar, previsto para as 14.30, degustarán empanada e callos, así como o resto de compoñentes do menú para a sobremesa. A continuación, ás 17.00 horas, volverá a música tradicional a cargo de catro agrupacións.

Entre elas, dúas formacións son da parroquia, as cantareiras Mestura e A Vella Xolda. Ademais, haberá cantos de taberna da man de Vai Rañala, Meu!, de Sedes, e Os Lóstreghos, de Ferrol, completan o equipo. Así mesmo, anímase a asistir ao serán cos propios instrumentos.