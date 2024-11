Los padres y madres alzarán de nuevo la voz frente a las instalaciones del CPI Atios

Los quebraderos de cabeza para los padres y madres del alumnado CPI Atios de Valdoviño no han finalizado y por ello alzarán de nuevo la voz, esta tarde, en una protesta frente a las instalaciones educativas (17.00 horas), como ya hicieron en anteriores ocasiones para denunciar la situación en la que se encuentra el centro.



Ana Belén López, portavoz de la ANPA, explica que “a día de hoy el colegio sigue sin profesor de pedagogía terapéutica para Educación Primaria. Es un profesional que está admitido en el catálogo de profesorado pero cuya plaza está sin cubrir. No estamos pidiendo nada fuera de lo normal. Exigimos que se incorpore debido a las características de los niños y niñas actualmente escolarizados”, apunta.



Esta no es la única reivindicación de la comunidad. En relación al desdoble de un aula de 5º de Infantil que reclamaban a inicios de curso, sostienen que “en la actualidad tenemos seis clases y la normativa dice que por cada tres unidades tiene que haber un docente de apoyo. Aquí no tenemos ninguno. Nosotros como familias no tenemos ninguna notificación oficial de que se haya hecho un desdoble, por lo que se están ahorrando personal para cumplir con la normativa”, explica López.



La protesta pondrá el foco sobre otra situación en la que se encuentran 18 familias del municipio, que no disponen en la actualidad del servicio de comedor.



“El inspector dijo que ninguna familia de Valdoviño se quedaría sin comedor y no es cierto. Puede que no todas cumplan con los criterios pero hay un caso de dos padres que se han puesto en contacto con nosotros y que residen en Meirás, que no tiene sentido. Ambos trabajan, tienen dos hijas y una de ellas sí que tiene derecho al comedor pero la otra, que todavía está en Infantil, no lo tiene. Interpretan un poco la norma como ellos quieren, porque alegan que en esa etapa no es obligatorio. Pero la realidad es que supone un problema muy importante de conciliación”.