Protesta en Valdoviño ante la falta de respuesta al desdoble de 5º de Infantil en el Atios

Las familias del alumnado que en este inminente curso se formará en 5º de Infantil en el CPI Atios de Valdoviño llevan meses demandando el desdoble del aula al excederse la ratio. Los padres y madres entregaron a la Dirección Xeral de Educación e Universidades medio centenar de firmas a principios de agosto. Informaron también de esta situación al Concello, a la delegación territorial de la Xunta en Ferrol, a los sindicatos y a la Valedora do Pobo, –en este último caso, a través de la ANPA– , pero no han obtenido respuesta a sus peticiones.



“Se excede la ratio ya no la nueva que quieren adaptar, sino la previa, con 26. A mayores, están incumpliendo uno de los ítems que ellos acordaron en enero de 2024, el de no admitir nuevas matrículas en aulas en las que ya hubiese, al finalizar el curso, más de 22 o de 23 niños. Nosotros acabamos el pasado con 24 y han admitido a tres nuevos menores. No solamente lo incumplen en Infantil, sino que también lo hacen en 3º y 4º de Primaria. No estamos pidiendo nada fuera de lo común, sino que cumplan su propia norma”, explica Ana Belén, portavoz del colectivo de padres y madres afectados.



Apunta, del mismo modo, a que una sola docente para semejante cantidad de menores es “insuficiente” y remarca que se debe garantizar una atención personalizada de los niños y niñas de estas edades, para favorecer su desarrollo emocional y social. “¿Qué pasaría si a lo largo del curso se registran nuevas matrículas?, ¿nos ponemos en 28 niños?”, se pregunta esta madre, añadiendo que “hay menores que tienen necesidades especiales que requieren de una mayor atención”.



Los padres y madres tienen previsto llevar a cabo una nueva protesta en las instalaciones del centro. Será el próximo lunes 2 de septiembre a partir de las ocho de la tarde. “A cansinos no nos ganan. Queremos un desdoble del aula”, remarca.