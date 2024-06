Las respuestas de Xusa Sanz, enfermera, nutricionista y divulgadora sanitaria

La enfermera, nutricionista y divulgadora sanitaria, especialista en salud de la mujer, Xusa Sanz respondió esta semana a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde

A través del TER, aclarará las dudas propuestas desde este periódico.

¿Cómo puedo hacer que la regla me venga de forma más regular?

La irregularidad menstrual en algunos casos sucede por causas subyacentes, como el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) o alteraciones tiroideas pero tambien podría suceder por cambios en nuestro estilo de vida o por el estrés mantenido. Para regularizar tu ciclo menstrual, es importante mantener un equilibrio energético con un porcentaje de grasa y una ingesta de energía suficiente. Si el consumo diario de calorías es insuficiente podría llevarnos a sufrir irregularidad menstrual. Por otro lado, un porcentaje elevado de grasa tambien podría alterar la ovulación. La práctica de ejercicio se debe corresponder con la ingesta de energía, si practicas ejercicio pero no ingieres las calorías suficientes, el organismo podría dejar de invertir energía en la ovulación y de ahí producirse la irregularidad. Dormir bien y mantener una hidratación adecuada son fundamentales para el equilibrio hormonal. Llevar un registro de tu ciclo puede ayudarte identificar alteraciones. Si persisten las irregularidades, deberás consultar a un ginecólogo para descartar condiciones subyacentes como ya hemos comentado.





¿Es normal que tenga sangrados muy abundantes en diferentes períodos?

Tener sangrados muy abundantes no debería considerarse normal, ya que el sangrado abundante puede estar detrás de problemas como fibromas uterinos, pólipos endometriales, desequilibrios hormonales o trastornos de la coagulación. Es importante prestar atención a otros síntomas como la necesidad de cambiar el producto de higiene menstrual (copa, compresa, tampón, etc) de forma frecuente, la presencia de grandes coágulos (como una moneda de 50 céntimos), sangrado intermenstrual, fatiga o dolor incapacitante. Si experimentas alguno de estos síntomas, es recomendable consultar a un médico para una evaluación adecuada y determinar la causa exacta del sangrado abundante.





¿Qué debería comer para que me doliese menos la regla o para sentirme menos hinchada los días anteriores?

La alimentación podría ayudarnos con la gestión de la inflamación y los síntomas digestivos. Aunque no existe “la dieta ideal” para todo el mundo, si podemos dar una serie de pautas generales. Para reducir el dolor menstrual y la hinchazón, es útil consumir alimentos ricos en omega-3 como el salmón y las nueces, ya que tienen propiedades antiinflamatorias. Las frutas y verduras frescas, especialmente las de hoja verde, aportan vitaminas y minerales esenciales que pueden aliviar los síntomas. Incluir granos integrales y alimentos ricos en fibra ayuda a regular el sistema digestivo y reducir la hinchazón. Beber suficiente agua y evitar alimentos procesados, ricos en sal y azúcar, puede disminuir la retención de líquidos. Algunas infusiones como el jengibre y la manzanilla puede ayudar a aliviar el malestar y la hinchazón.





Tengo mucha ansiedad por la comida (generalmente mala tipo dulces y grasas) los días previos a que me baje la regla ¿cómo puedo controlarlo?

En los días premenstruales pude ser normal sentir más hambre y mayor necesidad de consumir alimentos ricos en calorías y que nos aporten sensación de bienestar al consumirlos (alimentos ricos en grasa y azúcares). Aclarar que los alimentos no son buenos ni malos, y que si solo te sucede un par de días al mes, no deberías darle mayor importancia. Podrías optar por alimentos saciantes, ricos en proteína y fibra, como los frutos secos, yogur griego, fruta, chocolate 85%, aguacate, cereales integrales, etc que mantendrán los niveles de saciedad. Permitirte pequeñas cantidades de estos “antojos” en lugar de privarte por completo puede ayudar a evitar atracones.





Tengo muchos calambres y dolor lumbar durante el período. ¿Qué puedo hacer para llevarlos mejor?

Para aliviar los calambres y el dolor lumbar durante la menstruación, puedes probar varias estrategias sencillas como por ejemplo: aplicar calor en la zona afectada con una almohadilla eléctrica o una bolsa de agua caliente. El calor te ayudará a relajar la musculatura y aliviar la molestia. Realizar ejercicios suaves, como andar o practicar yoga, puede mejorar la circulación y reducir los calambres. Los masajes suaves en la zona lumbar también pueden ser beneficiosos. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINEs) como el ibuprofeno puede ayudar a reducir la inflamación y el dolor. Mantener una dieta equilibrada puede ayudar a reducir los síntomas menstruales. Técnicas de relajación como la meditación o la respiración profunda pueden aliviar la tensión y el malestar. Prueba la combinación que mejor se adapte a tus gustos y preferencias.





Mi madre tiene endometriosis y yo tengo reglas con mucho dolor pero nunca me han diagnosticado esa enfermedad. ¿Puede ser que la tenga por causas genéticas?

Sí, la endometriosis puede tener una predisposición genética. Esto significa que las hijas de mujeres con endometriosis tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, no todas las mujeres con antecedentes familiares de endometriosis la desarrollarán, y algunas mujeres pueden tener endometriosis sin antecedentes familiares. Es importante que si tienes síntomas como menstruaciones muy dolorosas (dismenorrea), dolor pélvico fuera de la menstruación, dolor durante las relaciones sexuales, problemas intestinales o urinarios durante la menstruación, o dificultades para quedarte embarazada, consultes con un especialista. El diagnóstico de endometriosis se realiza a través de la historia clínica y si fuera necesario, mediante pruebas complementarias como pruebas de imagen. El diagnóstico es importante para evitar el desarrollo de la enfermedad.





Estoy intentando quedarme embarazada, tengo 37 años y me está costando. ¿Qué hábitos puedo implementar en mi día a día para cuidar mi salud como mujer y tener en cuenta mis necesidades?

Es importante recordar que hay factores que afectan a la fertilidad que no están relacionados con el estilo de vida. Algunos aspectos como la edad, problemas hormonales, condiciones médicas subyacentes, o factores genéticos pueden influir en la fertilidad. En tu mano está priorizar tu salud física y emocional. Mantener una dieta equilibrada adecuada a tus necesidades, practicar ejercicio regularmente, evitar el tabaco, el alcohol, evitar el estrés crónico y el buen descanso nocturno sin olvidar el apoyo psicológico si fuera necesario.





Hago mucho deporte y la regla cada vez me impide más realizarlo, me encuentro también más cansada ¿Cómo puedo solucionarlo?

La menstruación no debería ser un impedimentos para la práctica de ejercicio físico. Los días de menstruación, debido a la inflamación podrías sentir más cansancio o menos ganas de practicar actividades intensas pero en ningún momento debería ser un impedimento. El cansancio puede aparecer porque no estés recuperando de manera adecuada tras el entreno, para ello deberás descansar, alimentarte de manera correcta, hidratarte lo suficiente y tener en cuenta la periodización del entrenamiento. El cansancio también puede ser la causa de otros problemas secundarios como una pérdida de sangre elevada (sangrado abundante) que esté haciendo que tus niveles de hierro estén bajando y llevarte a padecer anemia. Deberás acudir a tu médica de confianza y comentarle el problema para que pueda determinar tus niveles de hierro y comprobar que todo está bien.