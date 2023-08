Las respuestas de la doctora María Pombo, especialista en cirugía oral, maxilofacial y estética facial, ante las preguntas de los lectores

La Dra. María Pombo Castro respondió esta semana a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde. Pombo cursó la Licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad de Santiago de Compostela, entre el 2001 y el 2007. Tras sacar el puesto 50 en el examen MIR, su pasión por la cirugía la llevó a escoger la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital Universitario de A Coruña, que terminó en el 2013 tras conseguir el premio al mejor residente del año a nivel nacional. En el 2017, defendió su tesis doctoral sobre cáncer oral en la Universidad de Santiago de Compostela, obteniendo mención “cum laude”.

Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales. Completó su formación con sendos máster en implantología oral y en medicina estética. En los últimos años ha estado compaginando su actividad en la sanidad pública con la actividad privada, lo que le llevó a ella y a su compañera de profesión y mentora, la Dra. Inés Vázquez Mahía, a embarcarse en su sueño y proyecto personal, la CLÍNICA FACIES, en Perillo (Oleiros), donde ofrecen a sus pacientes una atención integral de las patologías de la boca, la cara y el cuello, cuidando la salud pero sin descuidar la belleza y el bienestar. Es especialista en cirugía oral, implantología, cáncer oral, cirugía ortognática, articulación témporo-mandibular y medicina y cirugía estética facial.

A continuación, las respuestas de la doctora a las preguntas de los lectores:



¿Cómo se puede corregir la mordida?

Depende del tipo de alteración y del grado de la misma, las dos formas fundamentales de corregir la mordida en adultos son la ortodoncia y la cirugía ortognática. Con la primera cambiamos la posición de los dientes, mediante los famosos brackets, los novedosos alineadores invisibles, la ortodoncia lingual…

Con la cirugía ortognática corregimos la alteración a nivel de los huesos maxilares, por discrepancias en el crecimiento entre ambos o incluso entre ambas hemimandíbulas. Hay casos en los que la ortodoncia no es suficiente para camuflar estas alteraciones óseas, por lo que es necesario recurrir a la cirugía, que además nos aporta resultados más definitivos, con menor tendencia a la recidiva. Otros beneficios de la cirugía ortognática es que nos permite modificar la estética facial, además de abrir la vía aérea, mejorando el paso del aire y la sintomatología en pacientes con apnea del sueño.

¿Qué coste puede tener una intervención estética de nariz?

El coste depende de distintos factores: del centro en el que se practique, si se hace con anestesia local o general, si se precisa de ingreso hospitalario, del tipo y complejidad de la intervención que se vaya a realizar (puede tratarse sólo la giba, la punta, una deformidad en los huesos propios de la nariz, el tabique…), del profesional que la lleve a cabo… No se puede dar un precio sin antes ver al paciente en la consulta, aunque podría estar entre los 4000 y los 8000 euros.



Tengo pocas piezas dentales y cada vez me duele más la mandíbula, ¿qué es más recomendable, los implantes individuales o pieza completa?

El dolor de mandíbula es uno de los signos más frecuentes de la disfunción de la articulación témporo-mandibular; existe una relación directa entre el edentulismo parcial o total y esta patología. Por tanto, es importante corregir el edentulismo para mejorar la salud de la articulación; cómo corregirla depende de muchos factores: el número de ausencias, el tipo de paciente, los hábitos de higiene, si es o no bruxista el paciente… Con lo que creo que deberíamos quedarnos es que lo más importante es la prevención para intentar conservar nuestros dientes y evitar el edentulismo (acudiendo a las revisiones con nuestro dentista, higienes, cuidado de las encías…). Y si finalmente el edentulismo se produce, ponernos en manos de un buen profesional para solucionarlo cuanto antes. Además, aunque las ausencias dentales son una de las causas del dolor mandibular, existen muchas otras, que un cirujano maxilofacial podrá detectar y tratar en cada caso.



¿Se puede llegar a cambiar el rostro de una persona hasta transformarlo en otro distinto?



Poder claro que se puede, la cuestión es si se debe. Estamos cansados de ver casos así en los programas en la televisión. Personalmente, como médico y cirujano estético, lo que busco no es cambiar el rostro de mis pacientes, sino intentar revertir los cambios que el envejecimiento va provocando en los ellos. Sí que es muy frecuente modificar determinados rasgos puntuales que a los pacientes les incomodan o acomplejan, como una nariz aguileña, unas orejas de soplillo, una giba excesiva… Pero más del 90% de mis pacientes lo único que buscan es verse como se veían unos años atrás, sin cambiar sus rasgos de forma significativa. Corregir arrugas, flaccidez, mejorar el aspecto de la piel, reposición de volúmenes grasos perdidos… Cada vez la gente busca más resultados naturales y discretos. Y personalmente estos resultados son los que a mí más me gusta conseguir como profesional.

Estoy operada de carcinoma adenoide quístico, ¿cuánto hay que esperar para poner algún postizo en las piezas extraídas?

En el caso del carcinoma adenoide quístico o cilindroma, el tiempo para la rehabilitación oral va a estar más condicionado por el tratamiento complementario que por la cirugía en sí. El tratamiento de estos tumores incluye frecuentemente la radioterapia, que provoca como efecto secundario en los maxilares un mayor riesgo de fracaso de los implantes dentales. Se ha de esperar como mínimo un año antes de realizar una cirugía en la zona de hueso maxilar o mandibular irradiada, siempre que sea posible como es en el caso de una cirugía electiva como la colocación de implantes. Pero como además este tipo de tumores precisan de un seguimiento estrecho por un cirujano maxilofacial por presentar un alto porcentaje de recidivas, es importante que antes de realizar cualquier intervención en la zona lo consulte con su doctor, que le aconsejará no sólo en cuanto al momento de realizar la intervención sino también cuál es la mejor opción en su caso, ya que frecuentemente el tratamiento de los cilindromas suele implicar pérdida de hueso además de dientes.

¿Es bueno quitarse todas las muelas del juicio a la vez?

La cirugía de las muelas del juicio o cordales puede tratarse de una intervención muy simple de unos minutos de duración, pero puede implicar una cirugía compleja que incluso precise de anestesia general, dependiendo del caso. Si se trata de exodoncias no complejas no hay problema en realizarlas el mismo día; las ventajas serían reducir el número de visitas médicas y pasar sólo un postoperatorio (con toma de medicación incluida); como desventajas, el postoperatorio sería peor, pues habría hasta cuatro heridas quirúrgicas. Cuando por algún motivo hay que realizar la intervención con anestesia general (también puede ocurrir porque el paciente no tolere realizar el proceso con anestesia local), se recomienda exodonciar todos los cordales que no estén cumpliendo función, para evitar someter al paciente a una nueva anestesia general en el futuro por el mismo motivo. Hay otros casos sin embargo en los que puede no ser recomendable exodoncias múltiples sobre todo si son complejas, por ejemplo en pacientes con problemas de la articulación témporo-mandibular, que no toleran estar tiempos prolongados con la boca abierta por este motivo y que además pueden sufrir por ello un empeoramiento de su patología de base.

¿Qué tratamientos hay efectivos para las manchas marrones en la piel por el sol y la edad?

Tenemos distintas armas para tratar estas manchas, conocidas como léntigos, fundamentalmente los láseres y la luz pulsada, aunque también pueden tratarse con cremas despigmentantes o peelings químicos.

Tengo rosácea en la cara y me está costando corregir el brote, ¿qué tratamiento es el más efectivo para la rosácea?

La rosácea es una enfermedad de la piel, tratada por los dermatólogos. Para su tratamiento se utilizan distintos tipos de medicamentos en crema o por vía oral, acompañados de cambios en el estilo de vida. La luz pulsada y el láser también forman parte del armamentario terapéutico de la rosácea. Te recomiendo que consultes con un buen dermatólogo, que te guiará y te ayudará a mantener a raya tu rosácea.

Me gustaría empezar a tratar algunas imperfecciones faciales como arrugas en la zona de ojera y frente, ¿cuál es el tratamiento que me recomendaría?

Las arrugas de la frente son arrugas de expresión, al igual que las de la zona glabelar (entre las dos cejas) y las perioculares (conocidas como “patas de gallo”). Están provocadas por la contracción repetida del músculo frontal al elevar las cejas. El tratamiento de las arrugas de expresión se realiza mediante neuromoduladores, que bloquean la contracción de los músculos que provocan estas arrugas. En cuanto a la ojera, es difícil darte un consejo sin una valoración en consulta; los hundimientos en esta zona suelen tratarse con ácido hialurónico, aunque es frecuente que a partir de determinada edad antes de tratar directamente la ojera haya que corregir defectos en el tercio medio de la cara, que al ser corregidos provocan una mejoría indirecta en el aspecto de la ojera, eliminando esa “mirada de cansancio” que tanto preocupa a nuestros pacientes. Una vez corregido el defecto en el tercio medio (la zona del pómulo) es cuando podremos tratar directamente la ojera.



¿Cuál es la mejor técnica para combatir el bruxismo?

No existe una única técnica, sino distintos tratamientos que se complementan. Lo primero que se le suele recomendar a las personas con bruxismo es utilizar una férula de descarga, si es posible (en pacientes que están con tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, esta opción no es viable), además de medidas higiénico-dietéticas que ayudan a controlar el avance de la patología y la sintomatología. Si esto no es suficiente, o de forma complementaria, se puede recomendar fisioterapia para la articulación témporo-mandibular. Si aun así no hubiese mejoría, el tratamiento con neuromoduladores funciona muy bien en pacientes con bruxismo severo o que no responde a otros tratamientos. Existen otras alternativas de tratamiento, como control del estrés, tratamiento farmacológico, tratamientos oclusales… Es imprescindible individualizar cada caso, con lo que un cirujano maxilofacial debe evaluarte para recomendarte el tratamiento más adecuado en tu caso.