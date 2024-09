Rosalía estrena a nivel mundial su nueva canción, 'Omega', en Barcelona junto a Choo

Rosalía ha regalado a Barcelona el estreno a nivel mundial de su nueva canción, 'Omega', que cerró el telón de La Mercè 2024 con un piromusical firmado por la cantante catalana, encargada de preparar la 'playlist' del espectáculo de música y fuegos artificiales de sus fiestas patronales.

El lanzamiento de 'Omega' ha coincidido con el 32 cumpleaños de la artista este miércoles, 25 de septiembre, y llega un mes después de que la cantante catalana publicara su último tema hasta la fecha, 'New woman', en el que colaboró con la cantante surcoreana de Blackpink Lisa.

Además del estreno mundial del tema 'Omega', que la estrella internacional canta junto con Ralphie Choo, la banda sonora seleccionada por Rosalía para el piromusical de la Mercè 2024 ha incluido 15 temas, tres suyos, repartidos en cuatro bloques.

Despechá (Rosalía) ha precedido a 'Omega' en el primer bloque, que han completado 'Summer Time' (Vybz Kartel), 'Hold Yuh' (Gyptian) y 'Gitana hechicera' (Peret).

Rosalía y Ralphie Choo hacen un guiño al flamenco de Morente en la sentimental 'Omega'

El segundo bloque lo han conformado los temas 'I Wanna Be Yours' (Arctic Monkeys) y 'Last Nite' (The Strokes), y el tercero, 'Milionària' (Rosalía), 'Just The Way You Are' (Milky), Believe (Caroline Polachek).

Los temas elegidos para el cuarto han sido 'Unchained Melody', de Elvis Presley (Live at Ann Arbor, MI); 'The Night We Met', de Lord Huron; 'Tek Tek', de Dystinct (colaboración de MHD & YAM); 'SHEFTEK', de nusar3000 & Azuleja y 'CUUUUuuuuuute', de Rosalía, que ha cerrado el espectáculo.