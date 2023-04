Manu Seoane: “Dejar Mägo de Oz es una decisión muy meditada. No ha sido fácil”

Después de varios años como guitarrista de Mägo de Oz, cientos de conciertos y canciones, miles de fans, giras interminables y una dedicación absoluta a un grupo referente en el Rock de habla hispana, el guitarrista coruñés Manuel Seoane ha decidido poner el punto final de manera definitiva a su relación con la banda madrileña.



Hace unas semanas se contemplaba la posibilidad de que hiciese algunos shows en México, dentro de la gira del 35 aniversario de Mägo pero, finalmente, el adiós es definitivo.



Seoane, que acaba de lanzar su nueva banda, Delalma, con un notable éxito, se despidió con un emotivo vídeo, elegante y cariñoso, grabado en O Portiño, una de las zonas de su ciudad con las que más se identifica.



¿Por qué y por qué ahora?

En las últimas dos semanas han acontecido algunas situaciones que me han hecho replantearme mi futuro con la banda ya que me han afectado a nivel personal y profesional. Hablo de situaciones dentro de seno de la propia banda. La marcha de mis compañeros… Todo ello me ha empujado a toma esta decisión que para mí es dolorosa, ya que Mägo es una banda que ha sido muy importante en mi vida y a la cual deseo lo mejor.

“Tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, aquí en la ciudad, y no me cierro en absoluto a la posibilidad de trabajar y tocar con otras bandas”



¿Ha sido muy difícil tomar esta decisión?

Evidentemente sí, porque es una banda a la cual siempre he tenido muchísimo cariño, siempre me he creído a nivel musical y conceptual el proyecto y lo que la propia banda quería transmitir. Ha sido algo con lo que me he identificado hasta este momento. Ha sido una decisión muy meditada y no ha sido nada fácil encararla y darle forma.



¿Por qué elegiste O Portiño y no otro lugar de la ciudad para esta despedida?

Tenía claro que quería hacer algo especial a la hora de comunicar mi salida de la banda y quería hacer algo especial por la gente. Necesitaba hacer un comunicado cariñoso y caluroso tratando de devolver a tantos fans tanto cariño que me han dado en estos años. El mar para mí es un elemento que me ayuda a pensar, me ayuda a reflexionar y saca lo mejor de mí, especialmente en momentos duros. Ten en cuenta que me estoy dirigiendo a mucha gente de muchos países diferentes, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Chile… Necesitaba comunicarme con ellos y mostrarles también algo tan importante para mí, el mar en la ciudad que amo, que es Coruña, y de alguna forma también quería mostrarles un poquito del paisaje que tenemos la fortuna de disfrutar todos los coruñeses. Para mí este dato es importante: que todo el mundo sepa que existe esta maravillosa ciudad, que abre las puertas a todo el mundo de manera sin igual; para mí era importante dirigirme con calor y con cariño a la gente y hacerlo desde mi ciudad. Era bastante importante. Al final Coruña es mi refugio y es parte de mí el abrir mi corazón a la gente y el enseñarles un trocito de Coruña.

“Ahora mismo me apetece focalizar el cien por cien de mis energías en Delalma, que es una banda en la que por fin puedo desplegar todo lo que soy”



¿Hay un agotamiento personal después de tantos conciertos (97 en el último año) y de las vicisitudes propias del conocido ‘Rock and Roll way of life’?

Bueno, es cierto que es una vida dura, una vida fuera de casa y en muchos momentos, pues dolorosa. Por el apego a tu tierra. Echas de menos tu casa, tu hogar, tus amigos, tu familia, tus mascotas… Echas de menos todo. Pero a la vez es muy gratificante el poder conocer a tanta gente alrededor del mundo, visitar tantos países, conocer sus culturas; es gratificante. Y, por supuesto, las dos horas de concierto es lo más emocionante que te puedas imaginar. Es la vida que decidí, es la vida que amo, y contrapesa a todo lo que decía que pueda resultar más doloroso. Agotamiento personal no, por lo que te digo, porque al final es la vida que elegí y que amo. Es música, y la música es algo maravilloso.



¿Cómo están siendo las reacciones de los fans, tanto de Mägo, como los tuyos, personales?

Está siendo abrumador. Hace tan solo unas poquitas horas que se ha hecho oficial y he recibido mensajes de todas las partes del mundo, de cariño, de apoyo… Es muy emocionante sentir que dejas un legado en sus corazones, es algo realmente emocionante y abrumador. Siempre he sido honesto, lo soy en todo lo que hago y más en un escenario. En un escenario no se puede mentir, entonces, bueno, creo que esa manera de ser también incentiva un poco el recoger tantísimo cariño de la gente. En ese sentido me he involucrado siempre, he dado mi cien por cien a la banda, al trato con la gente. Me encanta conocer a la gente y no me gusta llamarles fans, prefiero llamarles amigos y, en ese sentido, estoy recibiendo muchísimo cariño tanto de compañeros míos de Mägo que me han llamado para ver qué tal estaba como de compañeros de otras bandas que se están interesando por mí y, por supuesto, de todo el público; así que, bueno… Estoy abrumado.

“El éxito para mí es poder expresarme a través de la música”



Las redes han ‘explotado’ ya que eres la tercera despedida en unas semanas tras los dos vocalistas de la formación. Es evidente que hay un antes y un después de vuestra marcha.

Bueno, Mägo de Oz nunca va a parar, esto es más que evidente, pero imagino que se les presenta una situación en la que han de encarar como una nueva era para el grupo y, en ese sentido, por supuesto, les deseo que les vaya lo mejor posible.



¿Sueltas lastre o despliegas las velas hacia otros vientos, o ambas?

Me llevo un recuerdo muy bonito de esta etapa de mi vida. Me llevo mucho cariño de la gente y, a partir de aquí, a encarar el futuro, que para mí es ilusionante y muy motivador. Ahora mismo me apetece focalizar el cien por cien de mis energías en Delalma, que es una banda en la que por fin puedo desplegar todo lo que soy, toda mi verdad, todo de lo que estoy hecho va ahí, a Delalma, entonces para mí es algo muy ilusionante poder arrancar esta nueva aventura y a eso voy a dedicar el cien por cien de mis energías ahora mismo.



¿Cómo de importante es Coruña, tu gente, en estos momentos de la vida de tomar decisiones tan valientes?

Soy una persona muy afortunada que cuenta con la compañía de grandes amigos en la ciudad. Me apoyo en todos ellos porque me hacen sentir más seguro especialmente en estas situaciones más delicadas o en aquellos momentos en los que hay que tomar decisiones importantes. Siempre se hace un poquito más fácil gracias a mis amigos, mi familia y mi gente cercana, que son los que están en mi día a día. Soy muy afortunado, ya te digo. Dentro de que es una situación delicada siempre hacen que sea un poquito más fácil. Y eso es una amistad, que la vida sea más fácil con gente así. Me siento afortunado en este sentido.

“Galicia saca lo mejor de mí y, por supuesto que el próximo disco irá estrechamente ligado a Coruña”



Hace unos días teníamos la posibilidad de ver el primer concierto de Delalma, en Vitoria. Un exitazo. Una banda de lujo en la que te querías centrar a la par de Mägo. Ahora tienes el cien por cien de tu mente en este nuevo proyecto, amén de las escuelas Rock Guitar Experience…

Así es. Se presenta ante mí una etapa muy motivadora y muy ilusionante como es poder entregar todo lo que soy adelante. Estoy muy motivado, y, por supuesto, con las escuelas que tenemos tanto en Coruña como en el resto de la geografía española, y tampoco me cierro a nuevas aventuras que puedan surgir. Tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, aquí en la ciudad, y no me cierro en absoluto a la posibilidad de trabajar y tocar con otras bandas… El futuro no lo conocer nadie y lo aguardo con ilusión, la verdad.



Estás cerrando muchos shows, Granada, Murcia, Sevilla, Valladolid, Palencia… Y en breve esperamos verte en casa, en A Coruña.

Pues eso deseo, imagino que pronto habrá noticias sobre algún concierto de Delalma en Coruña. Mucha gente nos lo está solicitando y Coruña es casa, el teclista y productor de la banda, Manuel Ramil, reside y es natural de Ares; Ramón tiene su pasado gallego también… Tocar en casa siempre es bonito y creo que pronto habrá novedades y noticias al respecto. El disco de Delalma ha caído realmente bien, está gustando en muchísimos países y estaremos todo este año recorriendo España y para el año que viene, si Dios quiere y con un nuevo disco, podremos plantearnos el hecho de ‘cruzar el charco’ y estar en tantos países que de igual manera nos están solicitando ir. Contamos con mucho público en el continente americano y estoy muy contento porque a la gente le está encantando la propuesta de Delalma y es maravilloso estar viviendo esto.

“Quiero llegar a los corazones de la gente y ser feliz”



El disco de debut de Delama es absolutamente gallego aunque compuesto en castellano, sé que trabajas en el segundo y la línea es clara, tu tierra te inspira.

Sí, la verdad es que en general toda la tierra gallega para mí es símbolo de inspiración porque culturalmente hablando es realmente rica en mitología, leyendas, no sé, todo envuelve ese halo de misterio que da lugar a poder irte con la mente a donde tú quieras. Es muy inspirador, me ayuda a fortalecer mi fase creativa, tanto a nivel musical como a nivel de letras, entonces sí es cierto que aquí, en Galicia, he encontrado esa ayuda. Al fina es que le debo tanto a Galicia… Y es así, sí, realmente inspirador para mí y me ayuda y me eleva a ese otro nivel al que necesito acudir para poder crear música y letras. Galicia saca lo mejor de mí y, por supuesto que el próximo disco irá estrechamente ligado a Coruña porque creo que es lo lógico en una banda como Delalma, que al final está creada aquí, salimos de aquí al mundo y es de justicia hacer honor a nuestra tierra. Todas nuestras vivencias se van a basar en nuestro hogar y de todas estas vivencias es de lo que podemos hablar en nuestras canciones, con lo cual va a ser raro que en algún disco de Delalma no esté Galicia presente.



Habiendo estado con los más grandes de tu escena, pero manteniendo siempre el control de tu vida y tu arte, es evidente que lo mejor está por llegar. ¿A dónde quieres llegar?

Bueno, quiero llegar a los corazones de la gente y ser feliz. Es todo lo que me propongo. La música me da esa felicidad de la que te hablo, el éxito para mí no se traduce al final en un Disco de Oro o en tocar para una audiencia muy grande. El éxito para mí es poder expresarme a través de la música. Eso es lo que me aguarda en el futuro y eso es lo que me llena y lo que quiero hacer. Ése es realmente mi éxito.

"Siempre he sido honesto, lo soy en todo lo que hago y más en un escenario. En un escenario no se puede mentir"



¿Dónde te ves dentro de 14 años, cuando tengas 50?

Ni más ni menos que tomando una tapita de pulpo. Espero poder seguir manteniendo a mis amistades, poder seguir disfrutando de mi hogar, y espero seguir siendo uno más de esta ciudad.