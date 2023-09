La lluvia deja avisos e inundaciones por media España y a Madrid en alerta roja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo (peligro extremo) por lluvias en toda la Comunidad de Madrid, donde se pueden acumular más de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas este domingo.



El aviso rojo comienza a las 12:00 horas y se extiende hasta la medianoche en la zona metropolitana, sur, vegas, oeste y en la sierra, y podrían caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.



Aunque se espera que las lluvias sean más intensas en el sur de la región, toda la Comunidad de Madrid se encuentra en peligro extremo por lluvias y tormentas.



La previsión es que las precipitaciones acumuladas este domingo puedan llegar a los 120 litros por metro cuadrado en las zonas sur, vegas y oeste, mientras que en las zonas metropolitana y la sierra se rebaja a los 80 litros por metro cuadrado.



La Aemet avisa de que esas precipitaciones son cantidades extraordinarias que pueden generar gran impacto, por lo que pide precaución a los ciudadanos.



Por su parte, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha recomendado a los ciudadanos que extremen la precaución tras la confirmación del nivel rojo en la Comunidad de Madrid, y que, ante cualquier emergencia, llamen al 112.



Ya en la tarde de este sábado se recomendaba a los conductores que tengan previsto regresar este domingo a Madrid que adelanten su viaje para evitar circular por las carreteras durante la tarde, cuando se esperan las tormentas más virulentas.



También aconsejan no coger el vehículo privado si no es necesario y, de hacerlo, aumentar la distancia de seguridad, reducir velocidad, llevar alumbrado de cruce, conducir de manera suave y no atravesar balsas de agua cuya profundidad desconocemos.



Asimismo, piden retirar de balcones y terrazas elementos que puedan caer a la vía pública, no transitar por zonas arbóreas para evitar problemas con la caída de ramas, así como limpiar en nuestras viviendas canalones y desagües para que puedan absorber la cantidad de agua que se espera.



Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martínez, a través de un mensaje en su cuenta personal de X, antes Twitter, también ha pedido que se extremen las precauciones durante este domingo y se minimicen desplazamientos.



El Ayuntamiento de Madrid ya activó el viernes el Plan de Actuación de Inundaciones (PAINUNAM) en la fase de alerta y seguimiento, y durante todo este sábado ha estado analizando la situación con las actualizaciones la Aemet.



No obstante, ante el empeoramiento de las previsiones en estas últimas horas, esta mañana está convocada una reunión de coordinación en el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid (CISEM) con los responsables de todos los servicios municipales implicados.



Además, el ayuntamiento de la capital recuerda que ante tormentas en la ciudad las personas que estén en la calle deben ponerse al abrigo de los edificios para protegerse de los rayos, y si se va en coche, en caso de encontrarse con trombas de agua, no se deben cruzas tramos inundados.

Mientras, Protección Civil de la Generalitat ha pedido a los habitantes de Alcanar (Tarragona) que se confinen en sus casas debido al agua acumulada en la localidad por las lluvias -más de 215 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas- y a posibles inundaciones.



En una alerta enviada a todos los teléfonos móviles de la zona, Protección Civil pide el confinamiento de todo el municipio y recuerda que en caso de emergencia llamen al 112.



Avisa también de que la alerta es solo para Alcanar, aunque han podido recibirla también vecinos de localidades cercanas.



Según datos del Servicio Meteorológico de Cataluña, en las últimas 24 horas se han acumulado 215,7 mm en Alcanar.



La cantidad de lluvia acumulada en la calzada ha obligado asimismo a cortar la AP-7 en Ulldecona (Tarragona) en ambos sentidos de la marcha y la N-340 entre Alcanar y Amposta, también en ambos sentidos.

Además, las intensas precipitaciones caídas durante la noche y en las últimas horas, en el marco de la depresión aislada en niveles altos (DANA) que afecta este fin de semana a buena parte de la Península Ibérica, han obligado a cortar de forma total la circulación de la carretera AP-7 entre las localidades de Vinaròs (Castellón) y Amposta (Tarragona) por inundación de la calzada.



En concreto, la circulación está interrumpida a la altura del kilómetro 346 en sentido decreciente, en dirección Barcelona, según han informado a Europa Press desde el Centro de Gestión de Tráfico de la DGT. En este punto se ha desviado el tráfico por vías adyacentes, de lo que se informa en los paneles de mensajería variable.



Por otra parte, el acceso de Castellón a Tarragona, tanto desde la N-340 como desde la citada AP-7, también está impracticable y no se permite la circulación.



Otras incidencias por carreteras inundadas se han registrado en la N-220 a la altura de Manises (Valencia), cortada al tráfico desde el kilómetro 0 al 1 en ambos sentidos, así como la V-31R a su paso por Silla, donde se ha interrumpido también la circulación en ambos sentidos.

El paso de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) se ha dejado notar con fuerza durante la madrugada de este sábado a domingo en la provincia de Valencia, cumpliendo así las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, y ha dejado personas atrapadas en coches en las localidades de Torrent y Benifaió, filtraciones de agua en viviendas y ha obligado a cortar por un socavón la circulación de la Línea 2 de Metrovalencia, con servicio de autobús para transportar a los viajeros entre Paterna y Llíria.



Las fuertes precipitaciones, entre la 01.00 y las 04.00 horas, han provocado problemas de vehículos bloqueados en la calzada y filtraciones en bajos en zonas de las comarcas de la Ribera Alta, l'Horta Sud y en la ciudad de València, según informa el 112 GVA.



Según las mediciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar, más de 30 litros/metro cuadrado se han recogido en una hora y más de 50 l/m2 en cuatro en las localidades de Algemesí, Guadassuar, Real de Montroy y Bétera.



De acuerdo con la asociación Avamet, los registros más relevantes en ocho horas se han alcanzado en Alginet, con 117,4 l/m2; Alzira, 94,4; Algemesí, 91,0; Massanassa, 90,0; Sollana, 77,6; Torrent 75,9; Aldaia, 74,6; València, 70,2 y Catarroja, 69,0.



Según la información del Consorcio Provincial de Bomberos, los efectivos, que han estado reforzados durante todo el fin de semana, han intervenido esta noche en 15 emergencias relacionadas con la lluvia en la provincia de Valencia.



Entre ellas, personas atrapadas en coches en zonas como Torrent y Benifaió, al menos dos en esta última localidad; desprendimiento de cascotes en Utiel; una entrada de agua en una casa de Manises y retirada de un árbol caído también en este último municipio.



En Torrent el paso subterráneo de la calle Vicent Pallardó está inundado. En esta ciudad, la alcaldesa ha recorrido los puntos donde se suele acumular más agua. A las 05.00 horas permanecían cortados el Pont Blau, caminos del término municipal que atraviesan barrancos y los pasos inferiores junto al cementerio y Parc Central, según fuentes municipales, que precisan que el alcantarillado ha funcionado en esas zonas y, en cuanto ha dejado de llover, en 10 minutos se ha evacuado todo. Sobre las 10.00 horas el Pont Blau había reabierto al tráfico, mientras que los pasos inferiores afectados seguían cerrados.



Durante la noche han tenido intervenciones tanto los bomberos del Consorcio de Valencia, como los efectivos tanto de València como de Alicante por servicios para evacuar filtraciones, retirada de ramas y rescates de vehículos bloqueados, si bien a primera hora de la mañana no quedaba ninguno pendiente. En Castellón los avisos han comenzado a entrar por la mañana.



En la provincia de Alicante el Consorcio de Bomberos ha realizado un total de 17 intervenciones relacionadas con la DANA en diferentes poblaciones entre las 20.00 del sábado y las 09.00 horas del domingo. Los bomberos han actuado por inundación de vías secundarias, cornisas caídas, árboles, trenzados eléctricos, caída de cascotes y achiques de agua, han informado desde el cuerpo provincial.



En concreto, por inundaciones han intervenido en la CV-819 en Mutxamel, en un garaje en El Campello y en un túnel en San Juan de Alicante; por ramas o árboles caídos en Sant Vicent, Mutxamel, Petrer, Benidorm y Benissa, y han realizado saneamiento de fachadas y retirada de cascotes en Guardamar del Segura, Santa Pola y Torrevieja. En Benidorm han retirado un toldo caído por el viento y en Orihuela y Elche han actuado en incidencias relacionadas con el trenzado eléctrico.



Por otro lado, en la provincia de Castellón el Consorcio de Bomberos ha realizado un achique de agua en un garaje de Vinaròs, han rescatado a una persona en el interior de una vivienda inundada en esta localidad y han rescatado a una persona en un vehículo atrapado por el agua en Torreblanca, según han detallado desde el cuerpo.



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha interrumpido la circulación en la Línea 2 de Metrovalencia, entre Paterna y Llíria por un socavón producido por las lluvias y se han gestionado autobuses para cubrir el tramo afectado, según informa Metrovalencia. Hay retrasos que afectan también a la L1 y L7.



Los operadores del teléfono 1·1·2 han recibido 283 llamadas relacionadas con el episodio de lluvias, entre las 00.00 y las 6.00 de este domingo.



Precisamente, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado de que la Dirección General de Protección Civil de Cataluña procede a lanzar un mensaje mediante el sistema ES-Alert en la zona del municipio de Alcanar, en Tarragona, que, al ser limítrofe con la Comunitat Valenciana, los habitantes de las comarcas de Els Ports y El Baix Maestrat podrían recibir la comunicación.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo avisos de nivel naranja en las provincias de Ávila y Segovia, puesto que se prevén precipitaciones de hasta 30 litros de agua por metro cuadrado en una hora en zonas adyacentes de Madrid, además de los que ya había activado en Soria, Valladolid y Burgos por lluvias y chubascos generalizados acompañados de tormentas.



De esta forma, Castilla y León registrará este domingo, 3 de septiembre, tormentas y lluvias en el este y sur de la Comunidad con acumulaciones importantes a lo largo del día, según los datos de la Aemet recogidos por Europa Press.



En concreto, este domingo se han activado avisos de nivel naranja en Ávila y Segovia desde las 9.00 horas y hasta las 23.59 horas en los sistemas centrales de estas provincias. Del mismo modo, los avisos de nivel amarillo permanecerán vigentes desde las 00.00 y hasta las 23.59 horas en Valladolid y Soria.



Asimismo, entre las 12.00 y las 00.59 horas también estarán activos avisos de nivel amarillo por rachas máximas de viento que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora en Burgos y Soria.