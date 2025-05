Casi el 60% de la ciudadanía ve insuficiente la información del Gobierno sobre el apagón

Un 59,6 % de los ciudadanos considera que la información que fue dando el Gobierno durante el apagón del 28 de abril "fue insuficiente", según una encuesta publicada este sábado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El 28,4 % considera que la información facilitada por el Ejecutivo fue suficiente, señala el avance de la citada encuesta, elaborada entre los días 29 y 30 de abril a partir de 1.752 entrevistas realizadas por teléfono en 47 provincias, con un margen de error del 2,4 %.

La misma encuesta señala que un 78 % de los ciudadanos no tuvo miedo, y solo un 21 % llegó a padecerlo.

Entre los que creen que la información por parte del Gobierno de España fue insuficiente, el 38,4 % afirma que habría hecho falta “más información sobre las causas del apagón”, un 26,3 % que hubiese sido necesaria “más información sobre cuándo se iba a restablecer el suministro eléctrico” y un 24,1% que hubiese sido necesario “mayor rapidez” a la hora de comparecer.

Por otro lado, a la pregunta de "¿Qué echó Ud. más en falta durante el tiempo que duró el apagón", un 60 % sitúa "la falta de electricidad en su casa para realizar diferentes tareas (cocinar, mantener medicamentos o alimentos en la nevera, etc.)".

Un 55,5 % ubica como prioritario el hecho de que no funcionaran los teléfonos (fijos o móviles); un 26,3 % lamenta sobre todo que no funcionaran ni internet, ni las redes; un 9,8 % que no operaran las tarjetas de crédito; y un 7,4 % la imposibilidad de repostar combustible en las gasolineras.

A la pregunta de "en qué grado le afectó" el apagón, más de la mitad, un 52,4 %, responde que mucho (un 24,3 %) o bastante (un 28, 1%), mientras que a un 33,4 % le afectó poco y a un 12,8 % nada.

Un 49,9 % de los ciudadanos tenía en casa un aparato de radio a pilas o baterías con el que podía escuchar las noticias, y un 3,3 % lo compró o se lo prestaron ese día.

Escucha de radio

El CIS pregunta también sobre quiénes escucharon la radio en algún momento durante el apagón para informarse, y un 62,1 % responde afirmativamente (un 37,9 % no lo hizo).

Además, un 58,1 % escuchó una sola emisora, dentro de un abanico que encabeza Radio Nacional (un 21,3 %), seguida de Cadena Ser (16,7 %), Cadena Cope (14,5 %), Onda Cero (6,3 %) y Catalunya Radio (4,3 %) o RAC 1 (3,7 %). Un 89,2 % valora bien o muy bien la información suministrada por la emisora que más escuchó.

Comportamiento cívico

El 82,2 % valora "muy bien o bien" el comportamiento de sus vecinos y de las personas con las que coincidió durante el apagón, y solo un 3,8 % considera que su comportamiento debe ser considerado como malo o muy malo.

El 46,2 % cree que la causa del apagón fue un accidente o fallo en el sistema eléctrico, mientras que un 26,6 % lo achaca a un acto deliberado de alguien, como por ejemplo un ciberataque.

Además, un 41,6 % echó en falta en su hogar alguna cosa o elemento durante el tiempo que duró el apagón. De esas personas, un 34,9 % echó en falta una fuente de energía no eléctrica para cocinar, un 15,5 % un aparato de radio a pilas, un 10 % linternas, velas o similares.

Kit de emergencia

Un 53,5 % afirma que se acordó durante el apagón del 28 de abril del kit de emergencia que recomendaba la Unión Europea tener en casa. Y un 34,3 % asegura que ya tenía un kit de este tipo o similar en su hogar.

A juicio del 44,2 % para prevenir otro apagón de este tipo lo importante sería modernizar la red eléctrica, un 41,7 % cree que habría que invertir más en infraestructuras críticas como redes, electricidad o movilidad, y un 32,6 % apuesta por aumentar el número de generadores instalados en entidades y servicios públicos.

Un 49,3 % de los encuestados cree que no es necesario o conveniente crear un Ministerio para hacer frente a las situaciones de emergencia que puedan surgir. Mientras un 47,2 % considera que sí.

Según el sondeo del CIS, casi la mitad de los ciudadanos, un 45 %, estaba en casa en el momento del apagón, mientras que un 27,6 % se encontraba en su lugar de trabajo y un 14,7 % en la calle.