Uno de cada cuatro alumnos percibe acoso escolar en su aula

El 24,4% de los alumnos percibe que hay un caso de acoso escolar en su clase, frente al 15,2% del curso de la pandemia y el 34,1% de 2019, un fenómeno que además está cambiando: ahora lo más frecuente es insultar y poner motes, mientras bajan las agresiones físicas, pero cada vez más las cometen varias personas en grupo.



Entre los motivos por los que se produce esta práctica destacan el aspecto físico de la víctima (56,5%) y las cosas que hace o dice (53,6%) pero también las buenas notas (20,7%) o el hecho de que el agresor sea agresivo (20,2%).



Según el IV Informe sobre acoso escolar ‘La Opinión de los Estudiantes’, publicado ayer por las fundaciones Anar y Mutua Madrileña, donde se recogió la opinión de estudiantes y docentes.



Sus conclusiones reflejaron que el acoso escolar sigue situándose por debajo de antes de la pandemia, si bien creció en el último curso, con la vuelta de la presencialidad, y tiene características diferentes a las de antes del coronavirus. Así, uno de cada cuatro alumnos (24,4%) percibió que existe acoso escolar en su clase. Una cifra, por encima de la del curso anterior (cuando lo detectaba solo el 15,2%), pero una percepción que sigue por debajo de la de 2019 (34,1%). El informe se llevó a cabo con testimonios de una muestra de 5.123 estudiantes y 229 profesores



Del estudio se extrae que el acoso escolar está cambiando desde el parón escolar del covid. Así, el tipo más común en el último curso fueron los insultos, motes y burlas (89,5%). Los golpes y patadas pasan del 38% de 2020-21 a un 31,8% en el estudio actual.

El papel de los docentes

La mayoría piensa que el acoso escolar afecta a una sola persona (51,3%) y que la víctima lo lleva sufriendo desde hace más de un año (un 29,9% así lo considera).



En cuanto a los agresores destaca que en el 72,6% de los casos la agresión se lleve a cabo entre varias personas. Un incremento que viene registrándose en los últimos años. Respecto a la respuesta del centro, resulta llamativo que un 45,4% de los chicos perciba que su profesor no hace nada, un 61,7% que no lo hace su centro y un 46,8% cree que sus compañeros no hacen nada.



Un 45,9% del profesorado conoció algún caso de acoso y suelen enterarse a través de los compañeros/testigos, la familia o el alumno afectado más que por ellos mismos u otro docente.



A su juicio, el acoso escolar se produce por el uso indebido de las nuevas tecnologías, la presión de los migos, la falta de respeto a las diferencias, la falta de una gestión emocional en los niños y adolescentes para resolver conflictos y la normalización de la violencia.