Antonio Resines regresa a las pantallas a lo grande tras superar la covid-19

Tras haber superado la covid-19 y haber dejado atrás una de las épocas "más difíciles" de su vida, Antonio Resines vuelve al cine y a la televisión en una de sus "mejores etapas profesionales", como demuestra el Premio Talía Extraordinario de la Academia de Artes Escénicas de España que recogerá este lunes.



"Es un premio que me hace especial ilusión por dos cosas: una, porque viene de mi tierra (Cantabria) y otra, porque me lo dan mis compañeros y amigos de profesión después de todo lo que me ha pasado", apunta a EFE el actor que, además, ensalza el valor que tiene la primera edición de estos premios al ayudar "a que la gente vuelva a ir a los teatros, salas de conciertos y cines".



A sus 69 años, Resines (Torrelavega, Cantabria, 1954) es toda una institución del cine español. Empezó en la comedia de los años 80 con películas como "Ópera prima" (1980), "Sé infiel y no mires con quién" (1982) o "Amanece que no es poco" (1989), y se consagró tras ganar un Goya por "La buena estrella" (1997) de Ricardo Franco.



Aunque su techo de popularidad llegó por la televisión, con "Los Serrano", una de las series más vistas de la historia de España y que concluiría su periplo en 2008. Gracias a su papel de Diego Serrano, el cántabro afirma que ha alcanzado un estatus que le permite trabajar en los papeles que le gustan.



Uno de esos es el último trabajo del director ibicenco David Marqués, "En temporada baja", una comedia que llegará en abril a los cines y en la que Resines interpreta a Alberto, un representante de futbolistas que, tras pasar una mala racha, se ve obligado a vivir en un campin, donde se encuentra con otros tres personajes peculiares interpretados por Edu Soto, Coque Malla y Fele Martínez.



"Mi personaje tiene una ética un tanto dudosa, lo que le hace acabar en ese campin. Es un tipo patético, un fantasma que va engañando a todo el mundo para que él no se sienta peor consigo mismo, pero en el fondo es un desgraciado. Fíjate, de lo puro tonto que es, es hasta gracioso a veces", detalla, a la par que añade que entró enseguida en la película porque le parecía un proyecto "muy atractivo y muy bien escrito".



Sin embargo, este no es el único trabajo que tiene el expresidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (2015-2016) actualmente. Acaba de estrenar "El hotel de los líos", de Ana Murugarren, segunda parte de "García y García", y el próximo jueves llega a Movistar+ la nueva temporada de "Sentimos las molestias" que protagoniza junto a Miguel Rellán.



"Todos queríamos tener la última película o el último trabajo de Resines, por si acaso, por eso ahora tiene tanto que estrenar", bromeaba con él David Marqués.



Razón no le falta porque, además de todo ello, el también colaborador habitual de "La resistencia" tiene dos series pendientes de estreno -"Cuatro estrellas", la nueva ficción diaria de La 1, y "Serrines, madera de actor", una comedia para las noches de Telecinco-, y un largometraje -"Matusalén", lo nuevo de David Galán Galindo que protagonizará junto a Julián López, Raúl Cimas y Miren Ibarguren-.



Otro de los proyectos próximos que tiene es el reencuentro con "unos cuantos actores" de "Los Serrano", que se llevará a cabo en una cadena de televisión en abierto para celebrar el 20 aniversario de la mítica serie.



"¡Y eso que estoy jubilado! -afirma entre risas-. No, ahora ya en serio, yo no voy a decir que no a un papel cuya historia me atraiga, me motive y yo tenga un buen personaje que defender", asegura.