Agoney: "El machaque en redes me hizo alejarme de Eurovisión"

Desde su participación en "OT 2017" cuando aspiró por primera vez a representar a España en Eurovisión, Agoney ha sido una constante en las quinielas de candidatos aunque él mismo rechazara públicamente esa opción hasta hace unos meses, cuando por sorpresa presentó credenciales a través de Benidorm Fest con "Quiero arder".

"Siempre había querido hacerlo, pero el machaque en redes sociales me hizo alejarme. Y me lo han dicho muchos artistas más, que no lo intentarían por el odio que a veces se respira en este mundo por cuatro personas que no aportan nada", explica a EFE este aspirante canario al festival europeo al ser preguntado por sus reticencias iniciales.

Agoney (Adeje, Tenerife, 1995) ya alegó ese motivo cuando en marzo, tras su victoria final en el concurso "Tu cara me suena" de Antena 3, declaraba que no intentaría ir a Eurovisión y añadía: "No me veo en ese foco mediático representando a gente que quizás no quiere que yo le represente".

"Ahora hay una preselección porque antes a veces la elección era un poco a dedo y te enfrentabas a la posibilidad de que no se identificaran con tu propuesta. Así es más justo y la gente puede saber por dónde vas", argumenta sobre uno de los motivos del cambio de postura.

Añade una reflexión respecto a cómo le podía estar condicionando el lado menos amable de las redes: "¿Por qué dejar de hacer algo que me apetece por los demás?".

Por último, pero no menos importante, aduce que a diferencia de 2018, cuando compitió por la plaza de representante español con "Magia" ("Un tema muy bonito, pero no lo que yo hubiese mandado por mi cuenta", apunta), esta vez se presenta "sin canciones impuestas, con una propuesta personal, muy premeditada y elaborada sin prisas".

Se trata de la citada "Quiero arder", compuesta por él y por Blackpanda, "una canción rara que le podía chocar a la gente, con una estructura nada convencional" y una electrónica sinuosa y oscura para lo que Agoney tiene acostumbrado a su público.

"Alguien me dijo que los artistas estamos para romper cánones y para investigar", defiende tras haber escogido este tema frente al sonido más comercial que proponía su discográfica. "Uno tiene que hacer lo que siente y eso es lo que me ha funcionado a mí, porque la gente no es tonta y sabe cuando algo es de verdad", insiste al poner como prueba su primer álbum, "Libertad" (2020), que fue número 1.

En ese sentido destaca que su "Quiero arder" representa exactamente su momento musical actual y que fue el punto de partida para su próximo álbum, al que le queda "un poquito".

"Para mí es un tema guerrero que pasa por muchos momentos, entre un cielo y un infierno que he convertido en mi lugar", explica el autor de este corte en el que sorprende con un largo fraseo en tonos graves y muy sensuales en busca de "un mensaje muy claro, sin florituras".

Sobre el parecido apreciado por muchos eurofanes con "Siren Song" de la ucraniana Maruv, que a punto estuvo de competir en Eurovisión 2019, Agoney indica que desconocía esa canción hasta que recibió esos comentarios y descarta la inspiración.

"Creo que ven el parecido porque también se usa el trombón, pero eso no tiene nada de copia. Creo que estamos acostumbrados a escuchar siempre un mismo tipo de sonido, de forma que cuando dos cosas se salen de la norma, las asociamos",

puntualiza ante un tema que también parece respirar algo del "Unholy" de Sam Smith, pero que asegura que terminó antes de que aquella se publicara.

Respecto al resto de la canción, en los imposibles agudos de su estribillo se ve reflejada la influencia de quien fuera jurado en "OT 2017" y ahora presentadora de Benidorm Fest, Mónica Naranjo.

"Está claro que ha sido un referente desde que la descubrí con 14 años. Yo cantaba de una forma que no empatizaba con nadie hasta que la escuché a ella, que lo hacía como me gustaba a mí interpretar", dice este admirador de artistas "muy teatrales" y tendentes al dramatismo como la catalana u otro de sus ídolos, Lady Gaga.

Así será también su presentación en Benidorm de la mano del escenógrafo David Pizarro, responsable de videoclips como "En el coche" de Aitana o "Vivir así es morir de amor" de Nathy Peluso, además de la del coreógrafo Marc Montojo, las luces de Diego Tarango y el vestuario de Dominnico.

"Juntos somos el Team Rocket", bromea Agoney sobre una propuesta en la que ha buscado que todo sea "muy original" y en la que, como en su portada, ¿se espera una escena salpicada de tonos rojos? "Algo salpicará, pero no color", remacha misterioso.