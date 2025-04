San Sadurniño denuncia ante la Guardia Civil un depósito ilegal de uralitas en una pista forestal

El Concello de San Sadurniño dio aviso este miércoles al Seprona y la Guardia Civil después de que se produjese un vertido ilegal “dunha boa cantidade de uralitas” en el camino forestal que une Campolabrado y Cruz de Pau, en Naraío.



El ejecutivo local recuerda que se trata de un residuo “altamente perigoso e contaminante” debido a su contenido en amianto. Por ello, recuerdan, la retirada de este tipo de material debe ser acometida por una empresa autorizada, “adoptando medidas de seguridade”, añade el Consistorio, remarcando que, posteriormente, las uralitas deben ser trasladadas en bolsas especiales hasta un centro de referencia o vertedero debidamente homologado.

El gobierno sadurniñense recuerda que aquellas personas que no sigan este protocolo se enfrentan a “sancións cuantiosas, aínda maiores se despois se tiran as uralitas no medio do monte, coma neste caso”, censuró el Concello.