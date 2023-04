Ana Serantes, de Baila con tu bebé: “Los hijos que vienen a bailar con mamá o papá crean un vínculo irrompible”

La iniciativa Baila con tu bebé ofrece la oportunidad de hacer ejercicio y establecer una relación especial entre progenitores e hijos a través de clases de baile. Ana Serantes, licenciada en danza y con una trayectoria profesional internacional, creó este proyecto de conciliación y diversión. Ahora imparte clases de baile en Sadanza (Sada) y Escuela de danza Druida (A Coruña). A los más pequeños, la actividad Baila con tu bebé, les ayuda a coordinar los movimientos y trabajar su equilibrio.

¿En qué consiste la actividad Baila con tu bebé?

Podríamos definirlo como una clase de conciliación. La idea es poder bailar, entrenar y disfrutar junto a nuestro bebé o hijo sin límite de edad. No importa si llegas tarde, si tienes que parar para cambiar un pañal, dar la teta, el bibe o un simple cariñito.

¿Qué beneficios aporta para la salud de la madre? ¿Y del bebé?

Los beneficios son muchísimos, especialmente mejorar la postura.

Para los papás y mamás que portean es una manera de ponerse en forma y disfrutar junto a la compañía de su bebé. Si la mamá está embarazada, el ejercicio y el movimiento serán beneficiosos para su embarazo y futuro parto salvo consejo médico.

En cuanto al bebé, un porteo ergonómico le ayudará a activar su sistema vestibular (dentro del oído interno, se encarga de mantener el equilibrio y la postura, coordinar los movimientos y fijar la mirada en un punto del espacio) y comenzar a trabajar su equilibrio (psicomotricidad activa en estado puro).

Los hijos que vienen a bailar con mamá o papá crean un vínculo irrompible. Mejoran sus actividades motoras, aprenden ejercicios y coreografías que ayudan a su memoria y sobre todo son felices bailando.

La OMS recomienda una actividad física regular durante el embarazo para evitar la lumbalgia y el dolor pélvico. Además, señala que la realización de ejercicio contribuye a la prevención y gestión de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes.

Sobre los lactantes, la Organización Mundial de la Salud, indica que deben estar físicamente activos varias veces al día de diversas maneras, en particular mediante el juego interactivo en el suelo. Para los que todavía no son capaces de desplazarse, incluye “al menos 30 minutos en posición prona (tiempo acostado de barriguita) distribuidos a lo largo del día mientras están despiertos.”

Además de las ventajas corporales y de desarrollo del sistema nervioso, el componente emocional está presente en actividades como Baila con tu bebé. La importancia del vínculo entre madre e hijo durante los primeros años de vida determinará el modo de interacción entre ellos estará relacionado con el comportamiento que tendrán los niños en la adolescencia e incluso en la etapa adulta.





¿Cuál es tu historia y cómo llegaste a dedicarte a la danza?

Soy licenciada en danza por la URJC y he sido bailarina profesional muchos años en lugares como Ballet Nacional Dominicano, Ballet Concierto de Puerto Rico, Ballet Neo de Nueva York y Nova Galega de Danza.

Una lesión de rodilla me obligó a retirarme hace años y me enfoqué de lleno en la docencia, que me fascina, pero la llegada de Minerva me abrió nuevas formas de danza.

Comencé en Instagram compartiendo a través de @anita_mamafit mis entrenamientos junto a ella posparto, para ayudar a otras mamás en su recuperación y nació Baila con tu bebé de la manera más natural posible.

Formé @latribuconrunha como proyecto de espacio de conciliación deportiva y aunque por ahora somos itinerantes, vislumbramos un futuro en un espacio permanente.





¿Dónde se desarrollan las clases y el qué consiste una clase?

Actualmente realizamos clases en Coruña, en la Escuela de danza Druida, los lunes y sábados de 11 a 12:30. Y en Sada, Sadanza, los viernes en el mismo horario.

La clase se estructura en un inicio de estiramientos y activación muscular en el suelo, en contacto con el bebé. Continuamos con ejercicios con base de ballet en la barra, donde trabajamos coordinación, postura, equilibrio, propiocepción y fuerza. Por último, llevamos a la práctica el aprendizaje en barra sin apoyos y creamos una coreografía, centrada en la conexión con el bebé.

¿Cómo es la experiencia de bailar con un bebé?

Para mí es indescriptible. Es unir mis dos pasiones, mi hija y la danza, pero creo que es mágico para cualquiera. Dos seres que fluyen juntos. No es necesaria experiencia previa, sólo ganas de disfrutar.