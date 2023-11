Águeda Núñez, paciente de diabetes: “Si hay algo que aún no haya logrado no es porque la diabetes me lo impida”

Todo empezó con una faringitis que no mejoraba y a la que se le sumaban nuevos síntomas. Ganas de comer en exceso (especialmente dulces), vómitos, malestar, fatiga extrema, mucha sed y vista borrosa son algunos de los que más alertaron a Águeda Núñez y a su familia cuando ella tenía 14 años. Ese momento fue su debut diabético.

“Hace siete años me diagnosticaron Diabetes Mellitus tipo 1. Me encontraba cursando 3º de la ESO. Recuerdo que fue a final de curso por lo que estaba en un momento de bastante estrés a nivel académico y con ganas e ilusión de que llegara el verano y hacer mil planes” relata Núñez.

Según la Federación Internacional de Diabetes (FID), la diabetes tipo 1 está causada por una reacción autoinmunitaria en la que el sistema inmunitario del organismo ataca a las células beta del páncreas que producen insulina. Como consecuencia, el cuerpo no produce insulina o la cantidad que produce no es suficiente.

Este tipo de diabetes aparece principalmente en edades tempranas y afecta a niños y jóvenes. La FID la clasifica como una de las enfermedades crónicas más comunes en la infancia. Sin embargo, no se conoce una causa determinante.

“La diabetes tipo 1 cada vez se incrementa más, pero no sabemos por qué. Existe una predisposición genética para padecerla y sobre ella actúan algunos factores que pueden desencadenarla, pero los desconocemos. Seguimos teniendo dudas de si pueden ser virus, el gluten, u otra cuestión. No sabemos qué hace que en un momento determinado una predisposición desencadene o no la aparición de diabetes” explica la jefa del Servicio de Endocrinología del CHUAC, Teresa Martínez.

Desde las asociaciones, también detectan el aumento. “O que se notou dende a COVID foi un incremento no número de casos e unha ampliación das idades, cada vez son máis os nenos menores de 4 anos diagnosticados, mentres que no 2019 non chegaban a 10 casos” afirma Carolina Estival Río, vicepresidenta de la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia).

Además de la diabetes tipo 1, existe la tipo 2 (la más común, 90 %) asociada a un componente hereditario y factores de vida poco saludables que se pueden evitar, y la diabetes mellitus gestacional.



El diagnóstico de la diabetes tipo 1 también puede llegar en edades adultas. “Se produce algo que, aunque no es muy habitual, lo empezamos a ver. Hay algún tipo de fármacos que se utilizan en oncología en gente mayor que desencadenan la aparición de la diabetes juvenil. Es un mecanismo muy curioso porque es gente que está claro que tiene esta predisposición, pero a lo largo de su vida nunca la ha desarrollado y esos fármacos algo modifican que hace que aparezca diabetes en una persona que probablemente no la experimentase si no fuese por ese tratamiento” destaca la facultativa.

El impacto psicológico

Aunque la diabetes sea una enfermedad conocida, el recibir el diagnóstico es duro, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes.

“En el momento del diagnóstico no era muy consciente de lo que significaba realmente o por lo menos lo llevaba con una inocencia que no me dejaba pensar en posibles consecuencias ni problemas o complicaciones. Eso me ayudó a llevarlo mejor. Tenía muy claro que no iba a ser algo incapacitante, quería aprender a gestionarla yo sola y ser completamente independiente. Sin embargo, creo que habría sido de gran ayuda contar con apoyo psicológico profesional tanto en el diagnóstico como a lo largo del proceso de habituación y adherencia al tratamiento” reconoce Águeda Núñez, que ahora tiene 22 años y es graduada en psicología.

En Anedia reivindican la prestación de este servicio: “Hai moita información que asimilar e hai que ter en conta que é unha enfermidade con risco vital. Pero non so no momento do debut, as enfermidades crónicas en xeral producen un desgaste psicolóxico no paciente, e pode necesitar este apoio en calquera momento. Se as persoas e familias se poñen en contacto con nós no momento inicial, acudimos ao hospital nunha primeira toma de contacto. Normalmente están desbordadas e ás veces só necesitan de alguén que entenda polo que están pasando e os escoite” explica a vicepresidenta de Anedia.

Anedia tiene un convenio con Educación y realizan formaciones sobre diabetes en los centros escolares | CEDIDA

La dieta, los controles y los efectos secundarios de las insulinas se incorporan a la rutina. A pesar de ello, los avances tecnológicos para el control de los niveles de glucosa y la educación diabetológica cumplen un papel muy importante.

“La información que se le da a los pacientes es fundamental. Por ejemplo, se fomenta la práctica de ejercicio físico en el inicio de la diabetes porque alarga la fase de la luna de miel (tiempo posterior al debut diabético en el que la glucosa se controla muy bien). Además, no es lo mismo que le digas a una persona que se tiene que pinchar seis veces al día a que le des un sensor de glucosa que mejorará su calidad de vida” aclara la doctora Teresa Martínez.

Cuando se produce la adaptación a ciertos cambios, la diabetes tipo 1 no resulta un impedimento para que los pacientes realicen sus actividades diarias y de ocio en la mayoría de los casos.

“He disfrutado de mis cuatro años de carrera fuera de casa como tanto había soñado, he viajado, he ido a festivales y he practicado todos los deportes que he querido. Si hay algo que aún no haya logrado no tiene nada que ver con la diabetes. No es una enfermedad fácil, pero como todo son aprendizajes, adquirir estrategias y especialmente autoconocimiento, aprender a escuchar el cuerpo. En ciertas situaciones me paré a pensar en cómo sería un día a día sin tanto control y tanta planificación, pero equilibro la balanza agradeciendo los avances de la ciencia y la oportunidad de vivir así que tengo” cuenta Águeda Núñez.



Avances tecnológicos y calidad de vida

Aparatos como las bombas de insulina y sistemas de monitorización de la glucosa mediante sensores ofrecen un mejor seguimiento y menores molestias para los pacientes. En Galicia, el Servicio Galego de Saúde (SERGAS) lleva a cabo algo inédito: la información suministrada por los dispositivos para el control de la diabetes se integrará en la historia clínica de los pacientes.

“La iniciativa se está desarrollando en A Coruña, cuando esté terminado se pasará al resto de Galicia y después a España. Probablemente nos lo pedirán de Europa porque no existe nada similar sobre integración de todo lo que tenga que ver con tecnología que se usa en la diabetes en la historia clínica electrónica” explica la jefa del servicio de endocrinología del CHUAC.

Además, también se presentará una app exclusiva para gente con diabetes que, aunque ya está en funcionamiento incluirá muchas más opciones. Estos avances permitirán obtener datos estadísticos para investigación y sobre todo, mejorar lo máximo posible la calidad de vida de los pacientes.