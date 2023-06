Rapaces e rapazas do IES Canido visitan Diario de Ferrol

Un grupo de dezaoito alumnos e alumnas de 2º da ESO do IES Canido visitaron esta mañá a redacción de Diario de Ferrol no seu último día de colexio. Esta actividade fíxose na materia de Lingua Galega coa profesora Bertila Rodríguez.

O alumnado tiña como alternativa ir de excursión ao parque acuático de Cerceda, pero na votación saíu maioritariamente visitar as instalacións do Diario de Ferrol, da man do seu director, Miguel Pampín.

Somos os propios alumnos e alumnas os que estamos redactando esta noticia.