El Racing pretende aprender del curso

“Al equipo no hay nada que reprocharle”. El análisis que Jon García hizo al final del partido contra el Andorra pone en valor que la permanencia, el objetivo que tenía un recién ascendido a Segunda como el Racing, se aseguró con varias jornadas de antelación. Y que no alcanzar el sueño de jugar los playoffs de ascenso a Primera no debe ensuciar la temporada. “Esperemos que nos sirva para corregir en lo que hemos podido pecar de novatos, para aprender”, cree el defensa.



Porque el zaguero bilbaíno espera aprender de lo vivido este curso para seguir creciendo. “El club tiene mucho margen de mejora y confiamos en que todo vaya a más”, apuntó al recordar lo hecho durante la campaña y lo que le espera al conjunto de la ciudad naval a partir de ahora. Y es que la décima posición lograda debe ser el objetivo a superar para la temporada que viene para llegar a las eliminatorias para dar el salto de categoría y aspirar a metas todavía mayores.

Balance

A la espera de saber qué jugadores van a seguir la temporada que viene en el Racing, algunos jugadores aprovecharon el fin de la liga regular para hacer balance de la temporada. Es el caso del portero Cantero que, tras no jugar ni un minuto la pasada en el Eibar, en esta completó los 42 del campeonato liguero, algo por lo que se mostró “muy agradecido por la confianza que me ha dado el ‘mister’ durante todo el curso”.



A pesar del disgusto por la derrota sufrida ante el Andorra, aunque el cancebero destaca el buen nivel al que el Racing rindió por momentos –“somos profesionales y salimos al terreno de juego con una camiseta que tenemos que defender hasta el final”, recordó–, Cantero cree que tanto él como el Racing han cumplido al reto que suponía la temporada. “Y es algo de lo que sentirse orgulloso”, asegura el portero cuando echa la vista atrás.



Así que, a partir de ahora, el Racing dejará ser el equipo revelación que fue en la primera vuelta liguera –que finalizó en la segunda posición, puesto de ascenso directo, gracias a los 37 puntos sumados– para ser una realidad que espera que luche por cotas mayores en su segunda temporada en el escalón de plata nacional, el que debe servir para consolidarse dentro de la categoría.