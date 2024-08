El personal en huelga asegura que Maitours está incumpliendo la legislación laboral

Tras haber fracasado todos los intentos de mediación hasta la fecha (el último el pasado día 1 en el SMAC de Ferrol), el personal en huelga de Maitours, la empresa que presta el servicio de transporte urbano en la ciudad naval, Narón y Neda, se ha concentrado esta mañana frente al edificio administrativo de la Xunta para reclamar la mediación de la administración autonómica en su condición de responsable del proceso de adjudicación.

El paro se prolonga desde el lunes 15 de julio y, a tenor de la distancia entre las partes, no parece que se vaya a resolver a corto plazo. "Na última mediación", ha explicado uno de los delegados de personal, Luis Taboada (CIG), "nin sequera se presentaron. Veu unha avogada". En todo caso, los huelguistas aseguran que Maitours está "incumprindo a lexislación laboral", puesto que desde la última reforma (2022) "ningún convenio de empresa pode estar por debaixo do sectorial", apunta en referencia al artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. "Eles baséanse nunha sentenza do Xulgado de Ferrol de finais de 2021, pero a reforma laboral invalida o seu argumento", ha subrayado Taboada.

El portavoz de los trabajadores en huelga ha añadido que la Xunta "debe tomar cartas no asunto" y no descarta que el paro se prolongue hasta septiembre, "co inicio do curso escolar".

Sobre el seguimiento de la huelga, Taboada lamenta que no la secunden todos los compañeros. "Hai eventuais que teñen que traballar porque saben que, se a apoian, poden perder o traballo e hai outros compañeiros fixos que tiñan que estar con nós pero que non están", apunta. No obstante, el delegado destaca la "unión" que existe entre el resto "a pesar de que a empresa intenta pór ao persoal en contra nosa. Pero nós levamos moitos anos xuntos e isto non se vai romper".