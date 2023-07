El K2 de Allegue y el K1 de Martín López, fuera de las medallas

El K2 de 500 metros de Óscar Allegue y el K1 en distancia de un kilómetro de Martín López, dos de los cuatro palistas del Náutico Firrete en el Mundial júnior que se está disputando en Italia, no pudieron repetir el éxito de la jornada inaugural y no estarán en la final A, es decir, en la lucha por las medallas. Allegue, junto con su compañero Nicolás Gayol, tendrá que conformarse con disputar la final C y López, la B, ambas programadas para mañana.



Ambos kayaks, sin embargo, pasaron sin excesivos apuros la eliminatoria que. El K2 de Óscar Allegue tenía que meterse entre los cinco primeros para acceder a semifinales, clasificación que alcanzaron (fueron cuartos) con un margen amplio, de ocho segundos, sobre el sexto, el tándem Sudafricano. En la antesala de la final debían estar entre los tres mejores tiempos para meterse en la final A o, en su defecto, del cuarto al sexto para ir a la B, pero finalmente no fueron capaces de lograr ni una cosa (se quedaron a cuatro segundos de los checos, terceros, y a más de dos de los argentinos, sextos), por lo que el sábado a las 8.55 horas competirán en la segunda de consolación.



Más cerca de entrar en la lucha por las medallas estuvo Martín López en el K1 de 1.000 metros. En la eliminatoria hizo el segundo mejor tiempo, solo por detrás del palista eslovaco, pero en la semifinal no pudo clasificarse entre los tres mejores. El tercero fue el italiano Marco Caretti, que mejoró en tres segundos el tiempo del deportista del Firrete.



Los palistas del Firrete disputan mañana viernes tres finales. El K4 de 500 metros de Allegue, Veiga, Cao y Gayol comienza la prueba definitiva a las 10.58 horas, mientras que el K2 de Martín López y su compañero Javier García lo hará casi una hora más tarde, a las 11.57. Ya por la tarde, Iker Veiga volverá a competir en la final directa del relevo mixto de 5.000, con María Reus, a partir de las 18.26 horas.

Martín López: “Vémonos moi fortes para a final”

Martín López (2005) no es novato en pruebas de esta envergadura –ya disputó el Mundial del año pasado– y sabía que dosificar los esfuerzos iba a ser clave. En la primera serie de los 1.000 no tuvo problema en conseguir el objetivo de pasar a las semifinales, pero en esta última no se sintió cómodo, sobre todo en la segunda parte. “Empecei a ter malas sensacións e non fun capaz de melloralas”, explicaba ayer al acabar la prueba.

No tiene López tiempo de lamentarse, pues mañana viernes, con Javier García, disputa la final de K2. “Cremos que podemos facelo ben; o ano pasado quedamos cunha sensación agria porque só puidemos ser sextos, pero este vémonos fortes: podémolo conseguir”, señaló.