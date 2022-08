Germán Bou | “Cabe esperar que el alza de casos de viruela del mono tienda a autolimitarse con el paso del tiempo”

El jefe del servicio de Microbiología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), Germán Bou, forma parte de la investigación que ha tenido como resultado el artículo titulado ‘A new and efficient enrichment method for metagenomic sequencing of monkeypox virus’, que plantea un nuevo método de secuenciación genómica del virus de la viruela del mono. Pese al temor y alerta que ha suscitado esta nueva enfermedad en la población, asegura que su comportamiento no tiene nada que ver con el covid, por lo que su transmisión es menor.

En el último mes ha cambiado la situación y España ya está a la cabeza de contagios en Europa por viruela del mono. ¿Cómo ve el escenario actual?

Hay un brote de viruela en varios países donde no era habitual y se está expandiendo. La OMS ha declarado la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, pero hay que tener en cuenta que la situación no es como el covid. Cuando vemos estas noticias nos ponemos nerviosos y nos preocupamos, pero la monkey pox no es tan contagiosa porque el mecanismo de transmisión no es por vía aérea, sino que requiere un contacto directo con alguien que tenga la enfermedad, o bien con un entorno contaminado o con un animal.

¿Qué podemos esperar del avance de este virus?

Ya de entrada el mecanismo de transmisión es menor y por tanto la transmisibilidad hacia la población también lo es. Hay una ventana para controlar el brote si se trabaja bien. Aunque haya preocupación, el riesgo es menor. ¿Qué cabría esperar? Que este alza de casos tienda a autolimitarse con el paso del tiempo, más pronto que tarde, y esperemos que pronto.

Galicia casi duplicó sus casos en una semana. ¿Se conoce cuántos hay en el área sanitaria de A Coruña y Cee?

Tenemos bastantes casos diagnosticados en el área sanitaria. Hay un porcentaje importante. Como siempre ocurre, nuestra área sanitaria detecta más porque buscamos más, no porque haya una especial predilección en nuestra área para los virus. No creo que la climatología ni la temperatura decida que la transmisión sea mayor, sino que hay más población, hay más comunicaciones y esto favorece más. Buscamos rápido, mucho y bien.

¿La pandemia del covid-19 ha servido para aprender a actuar antes frente a estos nuevos virus que aparecen?

Yo creo que sí. Es verdad que estamos hablando de enfermedades distintas, pero ya han surgido protocolos a nivel sanitario de actuación, tenemos fármacos, se ha postulado la existencia de vacunas para aplicarlas a personas y colectivos de riesgo e incluso se han desarrollado métodos de secuenciación como el nuestro para intentar determinar qué virus están circulando entre la población. Se aceleró el método de diagnóstico, ya que tras el primer caso en mayo, en junio ya había test diagnósticos para detectar el virus. Evidentemente, el coronavirus nos ha preparado y nos está preparando para sucesivos brotes epidémicos o lo que pueda venir en un futuro.

¿Desde el ámbito sanitario luchan por terminar con el estigma que se esconde detrás de esta enfermedad?

Sí, se ha dado en este colectivo porque el mecanismo es de contacto y cuando hay prácticas de riesgo se transmite, pero cualquiera puede contagiarse con el virus. De hecho, las personas que tienen contacto directo con alguien que la tenga, ya puede contagiarse. Se ha dado la circunstancia determinada en ubicaciones o locales concretos que han sido el germen de una transmisión muy elevada en un corto periodo de tiempo a un número de gente determinada. Aunque se transmita por vía sexual por este tipo de razón, no significa que solo uno pueda contagiarse por vía sexual. Es verdad que la gran mayoría ha afectado a un colectivo pero no significa que solo se contagie ese colectivo. Cualquier persona puede contagiarse.

Algunas comunidades ya están vacunando contra la viruela del mono. ¿Cómo ve el protocolo? ¿Cambiaría algo?

No me atrevo a opinar sobre esto porque no soy especialista en salud pública. Hay vacunas y fármacos antivirales disponibles que se pueden aplicar a pacientes que han estado expuestos o que han contraído la infección. No me incumbe opinar sobre su aplicación, sobre todo en el caso de una enfermedad que desgraciadamente tiene un componente estigma importante.

Aún así, ¿cree que se comenzará a vacunar pronto en Galicia?

Las vacunas están disponibles pero no sé cuánto stock hay. Nuestro sistema sanitario ha demostrado que cuando hay que tomar decisiones rápidas para afrontar una enfermedad, en este caso contagiosa y con impacto en la salud pública, se han tomado, y fuimos de las primeras comunidades en vacunar frente al covid y en tener tanta tasa de eficacia en la población vacunada. Dado el momento se hará lo mismo, pero en este caso no depende tanto del sistema sanitario como del propio paciente.

¿Cuál es el reto que afronta ahora mismo el servicio de microbiología del hospital?

Detectar cuanto antes los casos que tengamos. El sistema está preparado y es conocedor de la enfermedad. Comparto conversaciones con el servicio de dermatología y los profesionales que conocen la enfermedad a nivel cutáneo. Todos los casos se han diagnosticado y las lesiones son típicas. Ahora podemos secuenciar el virus rápido y estamos preparados para lo que pueda venir. Va a ser un escenario totalmente distinto al covid. Hay que estar en alerta y preparados, pero no va a ser lo mismo.