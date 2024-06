Ferrol y Narón despidieron mayo con las cifras de paro más reducidas desde 2009

La cifra de desempleados en el área de Ferrolterra continúa en su tendencia a la baja. Si bien se mantienen los tradicionales ciclos de demanda de profesionales, especialmente en el sector servicios, durante ciertas épocas estratégicas del año –como suelen ser las navidades o el verano–, el paro en general continúa cayendo en el área, hasta el punto de que el pasado mes de mayo se volvió a alcanzar un hito histórico, registrándose en los municipios de Ferrol y Narón los datos más bajos de toda la serie histórica –es decir, desde diciembre de 2009–.



Así, según detalla el último balance del Instituto Galego de Estatística (IGE), publicado ayer mismo, en la ciudad naval se constataron el pasado mes 3.901 personas sin trabajo, superando así por primera vez en décadas la barrera de los 4.000 vecinos, mientras que en el municipio vecino fueron 1.855, bajándose de los 1.900.

Resultados comarcales



En el conjunto de las tres comarcas, los resultados son notablemente positivos tanto en su comparativa intermensual como interanual –especialmente frente a los de 2019, año de referencia de la situación previa a la pandemia de coronavirus–. De este modo, entre los tres territorios se sumaron 9.143 desempleados, 396 menos que en abril (9.539), lo que se traduce en una caída del 4,15%. Respecto a mayo de 2023, con 10.109 parados, el descenso fue del 9,56%, mientras que frente al mismo mes del año anterior al estallido de la epidemia la cifra se desplomó un 22,23%.



De forma individual, la caída porcentual más alta se dio en la comarca del Eume, con una caída intermensual del 6,77% –pasando de 502 a 468 parados– e interanual del 12,69% –de 536 a 468–. Respecto a 2019, no obstante, la bajada de este territorio es la más reducida de Ferrolterra, situándose en el 17,02% –de 564 a 468–. En el caso de Ortegal, el descenso registrado frente a abril fue del 4,8%, pasándose de los 917 a los 873 desempleados. En comparación con los meses de mayo de 2023 y 2019, el desplome fue del 3,32% y del 18,87% –903 y 1.076 parados, respectivamente–.



El área de Ferrol, por su parte, experimentó una caída del 3,92% respecto al mes pasado, con 318 desempleados menos –de 8.120 a 7.802, todo un hito en la serie histórica–. Los resultados interanuales, por otro lado, son los que muestran realmente la evolución de este territorio en el último lustro, con un descenso en el balance del paro del 10,01% en tan solo un año (8.670) y del 22,88% desde mayo de 2019 (10.117), el mejor resultado de las tres comarcas. Como dato curioso, la cifra actual de personas sin empleo en toda Ferrolterra es notablemente inferior al de la comarca de Ferrol antes del estallido de la pandemia.



Antes de comenzar a analizar los datos por término municipal, es importante recordar que, al hablar de incremento o descenso porcentual, la densidad poblacional es un factor determinante en el resultado, de modo que, a menor número de habitantes, mayor será la diferencia de porcentaje incluso entre variaciones reducidas. Un ejemplo de ello serían las diferencias interanuales antes mencionadas, donde el 12,69% del Eume supone 68 personas menos sin empleo, mientras que el 10% de Ferrol se corresponde a 868 vecinos.

Municipios



A nivel municipal, de los 20 concellos que componen el área de Ferrolterra, tan solo tres –Ares, Cedeira y San Sadurniño, todos ellos en el entorno de la ciudad naval–, registraron un aumento en el desempleo y únicamente el segundo de ellos de un modo significativo –tuvo diez parados más que en abril–.



En general, el descenso en el cómputo de vecinos sin un puesto de trabajo fue muy positivo en todo el territorio, con cifras especialmente notables en ayuntamientos de baja o media densidad poblacional, como Mañón, con 13 parados menos; Cabanas, con nueve, Ortigueira y Mugardos con 14 cada uno; o Neda, con 18 desempleados menos.



Desde una óptica porcentual –y excluyendo a todos aquellos municipios con menos de un centenar de parados para evitar resultados aberrantes–, el concello de Neda tuvo la caída más acusada de toda el área, alcanzando el 7,86%, seguido de Cabanas (-6,77%), Mugardos (-5,43%), Valdoviño (-5,28%) y Ortigueira (-5,2%). En el extremo opuesto, al margen de aquellos con un incremento en el paro –Cedeira, con un 3,47%, Ares, con un 0,7 y San Sadurniño, con un 1,1–, estaría As Pontes, con una caída del 1,72% y Cariño, del 2,8%. El caso de Ferrol y Narón es especialmente significativo pues, como ya se señaló, suponen mínimos históricos para ambos municipios. En el primero la cifra de parados descendió en 158 personas, es decir, un 3,89% –de 4.059 a 3.901–; mientras que en el segundo la bajada fue del 4,87%, con 95 vecinos menos en situación de desempleo –de 1.950 a 1.855–.



Un dato que resulta interesante a este respecto es que la gran mayoría de los ayuntamientos en los que se ha registrado una caída en el paro cuentan en la época veraniega con un importante flujo de visitantes –Ares, en este caso, sería la principal excepción–. No obstante, el pico de demanda de profesionales para la época estival no suele darse hasta el mes de junio, por lo que hasta dentro de varios meses no se podrá constatar si esta situación responde a una contratación temprana en previsión de la nueva campaña o si se trata de un cambio de tendencia.

Valoración



Los positivos resultados del mes de mayo no han sido, lógicamente, exclusivos del área de Ferrolterra, sino que se trató de un mes especialmente positivo en el conjunto gallego, tal y como se trasladó desde la Xunta.

Así, desde la Consellería de Promoción do Emprego se celebró que Galicia alcanzó su cifra de paro más baja desde 1996, siendo la primera vez en todo este tiempo que el total es inferior a las 123.000 personas –se constataron 122.036 desempleados–. De igual modo, el departamento autonómico señaló que la caída intermensual fue del 3,4%, mientras que la interanual fue del 9,22%, dándose bajadas en las cuatro provincias y en las siete grandes ciudades. “Os datos reflicten unha tendencia positiva que se vai consolidando ao longo dos meses”, aseveró el conselleiro, José González.



Por otro lado, el sindicato CIG también aportó su valoración a los resultados del pasado mes, lamentando que demuestran un notable incremento de la contratación temporal y fija discontinua. Por medio de un comunicado, la central nacionalista lamentó que un 76% del total de nuevos empleos se corresponden al sector servicios, un área económica muy ligada a la estacionalidad y con gran precariedad.