A sala Guión de Pontedeume comeza dous días intensos de música co True Believers Festa

O True Believers Festa encherá de punk este mesmo venres a Guión Clube de Pontedeume, a partir das 22.00 horas, con previa de vinilos e os proxectos musicais de The Crummies, Thee Blind Crows e Bule. Ao día seguinte, Candela Liste protagonizará unha sesión vermú con entrada inversa e pola noite tocaralle a quenda á Espiño band.



The Crummies veñen dende Oviedo para presentar o seu primeiro traballo de punk-pop e punk-rock. Os pontevedreses Thee Blind Crows achegarán a súa mestura de punk con blues e garage, mentres que Bule, integrado por tres eumeses e un naronés, demostrará a súa paixón polo xénero do 77. A cantante, produtora e compositora Candela Liste comezará ás 13.30 do sabado e a fusión de estilos da Espiño band exhibirase a partir das 23.00.