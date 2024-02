Las promesas del sector hostelero se dieron cita este jueves en el Memorial Fraga do Eume

Las instalaciones del CIFP Fraga do Eume albergaron en la mañana de este jueves la vigésimo tercera edición del Concurso de Cociña e Coctelaría “Memorial Fraga do Eume”, una cita frenética en la que el alumnado –procedente en esta ocasión de un total de diez centros de Galicia– sacan lo mejor de sí para alzarse con los galardones en las diferentes categorías de este certamen, marcado en rojo en el calendario de las escuelas especializadas en el sector.



Las propuestas “Lirio, Grelo e San Simón” y “Lirio de Carnaval” les han valido al equipo compuesto por María Bazar y Jacobo Díaz, del CIFP Paseo das Pontes, de A Coruña, para hacerse con el primer premio en la modalidad de Cocina. En segundo lugar se clasificaron los representantes locales del centro eumés Juan Bosco y Álvaro Diz, con su plato “Noisette de Lirio” y la tapa “Cannoli de Lirio con Espuma de San Simón y Grelo en Texturas”.

Plato ganador "Lirio, Grelo e San Simón" I Cedida



“Había catro platos que, calquera deles, podería ter sido perfectamente gañadores e que destacaban pola súa calidade. Nun concurso destas características, o nivel de esixencia é altísimo e os pequenos detalles son os que marcan as diferenzas. O xurado do tribunal é xente que sabe cando un punto está perfecto, pasado ou lle falta algo. Falamos de que tivemos xente como Dani López, de O Camiño do Inglés; Yayo Daporta; Iñaki Bretal... candidatos a Estrella Michelín”, explica Anxo Leis, uno de los organizadores del evento.

Los participantes debían utilizar como ingredientes en la elaboración de sus platos y tapas, de manera obligatoria, lirios, grelos y queso San Simón da Costa.



En el apartado de coctelería, Leis apunta también a lo reñido de la decisión final. “Nas dúas categorías de Coctelaría a diferencia foi mínima. A verdade é que, dos 75 puntos, cinco dos concursantes quedaron no tramo dos últimos cinco, polo que estivo moi axustada”.

El cóctel creativo debía incluir obligatoriamente Ron Abuelo y Royal Bliss | J. Meis



Miguel Seijas (CIFP Fraga do Eume) y Iago González (CIFP Vilamarín) lograron el primer y segundo puesto, respectivamente, en el apartado de Coctelería Creativa, mientras que Diego González (CIFP Paseo das Pontes) y Adrián Pita (IES de Foz) hicieron lo propio en el de Coctelería Clásica.



En el caso de los primeros, los participantes debían crear un cóctel empleando Ron Abuelo como base alcohólica y Royal Bliss como base tonificante.



Además de estas competiciones, de forma paralela se convoca cada año –desde 2012– un concurso de carteles anunciadores del evento, cuyo premio ha recaído en esta ocasión en Antía Cabana, del CIFP Leixa (Ferrol).

Ganadores de cada una de las categorías del certamen I Cedida



Al término del certamen y como ya es tradición, se llevó a cabo una comida de confraternización en la que tomó parte el profesorado y las autoridades invitadas al evento.