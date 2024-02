Movilizados los bomberos de As Pontes a causa de un coche en llamas en Pontedeume

Los profesionales del cuerpo de Bombeiros do Eume, con base en As Pontes, tuvieron que desplazarse esta madrugada a Pontedeume a causa de un vehículo ardiendo en pleno casco histórico de la villa. El incidente –el tercero de estas características en poco más de año y medio–, tuvo lugar sobre las 04.30 horas en la intersección de la plaza do Conde con la calle Alcácer, frente al mercado municipal.



Según detallaron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 como el propio servicio de extinción pontés, fue un vecino de la localidad quien dio la voz de alarma, señalando que el turismo estaba envuelto en llamas pero que no parecía haber nadie en su interior. Así, hasta el punto se desplazó una dotación de los Bombeiros do Eume y efectivos de la Guardia Civil –también se alertó al GES de Mugardos y a Protección Civil, pero su presencia no fue necesaria–. Los profesionales de As Pontes señalaron que, a su llegada, el vehículo estaba prácticamente apagado, pero aún muy caliente, por lo que su labor se centró especialmente en asegurar que no se reavivasen las llamas. El fuego, detalló el servicio, afectó al edificio frente al que estaba aparcado el turismo –un cuadro eléctrico fue severamente dañado–, pero no a los coches cercanos, además de no registrarse heridos.



Por último, esta mañana operarios municipales tramitaron la retirada del utilitario calcinado, mientras que técnicos de la compañía eléctrica arreglaron los desperfectos causados por las llamas.