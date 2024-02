Largas retenciones tras el inicio de las obras del puente de piedra de Pontedeume

Las obras de rehabilitación del puente de piedra que une los municipios de Cabanas y Pontedeume comenzaron este martes, con el corte de tráfico en uno de los carriles, provocando largas retenciones de vehículos en la N-651 y también en el núcleo urbano del municipio eumés. "Todo un éxito el primer día de obras... récord de caravana!! Superada la de las Peras y la del verano", comenta una vecina en las redes sociales del Concello, en donde se suceden las quejas por las "interminables" colas que se están formando en estas primeras horas tras el inicio de los trabajos. "Increíble la que montaron hoy. Una hora de reloj llegar desde Ares !!! La que nos espera a los que sí o sí tenemos que coger el coche", indica otra usuaria.

Muchos son los que apuntan a que una posible solución a la congestión del tráfico radicaría en la apertura de la AP-9, liberando de peajes el tramo entre Vilar do Colo y Miño, una medida que el Bloque Nacionalista Galego ha llevado al Congreso (Proposición no de ley) por medio de su diputado, Néstor Rego. "Es verdad que se comenta el tema de liberar el peaje. Ambos Ayuntamientos [Pontedeume y Cabanas] lo demandamos hace semanas, pero la mejor solución, la única si queremos minimizar al máximo los problemas, sería trabajar solo por las noches", explica el alcalde eumés, Bernardo Fernández Piñeiro, a preguntas de este Diario.

Jorge Meis

"El tema de liberar el peaje aliviaría solo en parte para los que transitan y no paran aquí. Pero el problema seguiría para la gente de la zona. Al final trasladaríamos esa caravana a la parte de la autopista, como pasa muchas veces en verano, pero multiplicado por diez", asegura Fernández.

El alcalde explica que hay previsión de que las obras, en una fase futura (actualmente se están realizando las catas previas a la intervención, que se prolongarán hasta mediados de marzo), puedan llevarse a cabo por el día y por la noche. "Cuando la obra esté avanzada, con el tema del pilotaje y demás, en determinadas fases se podría trabajar también por las noches".

En verano, explica Fernández Piñeiro, está previsto que los operarios no actúen en la carretera, sino que los trabajos se centren en otras tareas en el puente como en los arcos y su limpieza.

Caos

Ante las constantes quejas por parte de los vecinos de ambos municipios, así como de los conductores que emplean esta carretera en sus desplazamientos del día a día, que califican la situación de "caótica", el alcalde eumés pide comprensión.

"Es cierto que no estamos acostrumbrados a este volumen de caravanas y echar 40 minutos esperando, no es cómodo. La situación se irá adaptando. Estamos en las primeras horas y ahora habrá que ver si las previsiones que tenemos de retenciones son correctas o no".