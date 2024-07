La Diputación presenta en Pontedeume la plataforma de datos turísticos de la comarca

La Diputación presentará el próximo 11 de julio en Pontedeume la “Plataforma de recollida de datos turísticos da Comarca do Eume”. El organismo explica que se trata de una actuación enmarcada en el Plan de Sostenibilidade Turística en Destino “Fragas do Eume”, financiado con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation).



En el acto, en el que se presentará la herramienta, sus objetivos, alcance y funcionamiento, intervendrá vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira. El evento se llevará a cabo en la Casa da Cultura (10.30 horas) y a él asistirán representantes de los municipios de la comarca. También tomarán parte empresas del sector turístico de la comarca “para que poidan coñecer as particularidades da plataforma”.