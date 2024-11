O Circuíto Galego de Teatro Amador pechará con Damecuerdaqueteatro en Pontedeume

“Moito ruído e poucas noces” foi o clásico de Shakespeare que interpretou o sábado Teatro Carauta, do barrio compostelán de San Pedro, no IES Breamo de Pontedeume. Esta obra precederá a “A besta da illa”, pola compañía local Damecuerdaqueteatro, o vindeiro sábado 16 ás 19.00 horas, co que se pon fin ao Circuíto Galego de Teatro Amador.

Este encontro está organizado pola Federación Galega de Teatro Amador -Fegatea-, que anualmente selecciona diversos municipios para realizar a proposta. No cartel da sede eumesa, as actuacións dirixíanse a todos os públicos a excepción da derradeira, que se enfoca nos adultos.