El casco histórico de Pontedeume se propone ser Bien de Interés Cultural

Las características históricas y paisajísticas del concello de Pontedeume son ampliamente valoradas por quien las conoce, pero ahora el Concello quiere darle un mayor realce y reconocimiento al propio casco historico de la villa con un trabajo encaminado a la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

En esta línea, se ha puesto ya manos a la obra para llevar a cabo los trámites precisos para esa solicitid de BIC y esta misma mañana el alcalde, Bernardo Fernández, y el concejal responsable del área de Urbanismo, Daniel Ríos, celebraron una primera reunión para trabajar en esta solicitud con el técnico municipal y con representantes de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta.

El regidor local explicó que se trata de un trabajo "que está moi adiantado por parte do Concello, xa que en gran medida toda a documentación que utilizaremos será a do Plan Espeical de Rehabilitación Integral, o Pepri, un documento que, por certo, xa está tamén moi avanzado e pronto iniciaremos as xestións coas distintas administracións para a súa aprobación".

Fernández recordó que la comarca eumesa ya esta catalogada como Bien de Interés Cultural pero ahora se busca hacer lo mismo con el casco histórico del mismo modo que, por cierto, está catalogado ya el torreón de los Andrade, que se encuentra en la propia villa.