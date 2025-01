Quejas por el servicio de comedor en el centro Dolores Díaz Dávila de Ortigueira

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha presentado una solicitud formal en el Parlamento de Galicia para organizar una visita al centro de día Dolores Díaz Dávila de Ortigueira.



La propuesta, apunta la formación, está “aberta á participación de calquera dos 75 deputados e deputadas” que conforman la Cámara, con el objetivo de que puedan conocer “de primeira man” el funcionamiento de las instalaciones, así como “avaliar as condicións do servizo ofrecido ás persoas usuarias”.

Plataforma ciudadana

En este sentido, los nacionalistas se hacen eco de la creación de la plataforma ciudadana Comida Digna XA, creada para denunciar, entre otras cuestiones, el precario servicio de comedor que se ofrece en el centro ortigueirés.

El colectivo ha anunciado la celebración de una concentración el próximo 23 de febrero, con el objetivo de denunciar las carencias de las instalaciones y demandar cambios urgentes en el mismo.



“A visita proposta pretende facilitar o acceso directo dos deputados e deputadas ao contexto real no que traballa o persoal do centro e onde residen as persoas usuarias, para ofrecer respostas axeitadas e implementar melloras que garantan un servizo de calidade”, explica el BNG.