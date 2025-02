Masiva concentración en Ortigueira por la calidad de la comida de la residencia de mayores

Usuarios del servicio, vecinos, familiares y personas que apoyan a la plataforma “Comida Digna, xa”, que demanda la mejora de los menús en el centro de mayores Dolores Díaz Dávila de Ortigueira, acudieron a la concentración convocada para llamar la atención sobre una cuestión que no tiene que ver con el servicio de cuidado o limpieza que se presta en este centro y que los usuarios consideran muy bueno, sino con la alimentación, “un modelo de cociña feito a 175 kilómetros de distancia, que sen envasa e reparte unha vez a semana e que terá condicións sanitarias boas e seguirá unha dieta axeitada, pero o que ten é que ser agradable”, denunciaron en sus intervenciones tanto miembros de la plataforma como los propios usuarios del centro.



En representación de la asociación de dietistas, se explicó que pese a que un menú pueda contar con las calorías y los nutrientes precisos “se non se pode comer non servirá de nada” y si los mayores no comen afectará “á súa saúde emocional y a mental que quedará mermada”.



Los usuarios reclaman poder sentarse a la mesa “e disfrutar do que teñen diante,. que non ula mal porque comer ten un impacto emocional moi forte”. Apuntan, además, a que el centro cuenta con cocina y que si se hiciese allí habría más calidad y más empleos en la zona.



Las protestas por el estado y el sabor de los menús de esta residencia dependiente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, comenzaron ya hace meses y han llegado al Concello, al Parlamento, a la Valedora do Pobo pero, indican los usuarios, solo ha habido “indiferencia”.



El apoyo manifestado ayer en el municipio no será único y los organizadores están dispuestos as seguir denunciando este modelo de atención “deficiente”, señalando que no será el único acto que de celebrará en Galicia.



Los mayores asistentes al acto y usuarios del centro quisieron conceder “a medalla de ouro” a los asistentes y a todos los que les han manifestado su apoyo en este tiempo, para “non volver á alimentación da postguerra”.

Un servicio idéntico en todos los centros

Desde el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar han señalado en relación al comedor de esta residencia de mayores de Ortigueira que el servicio “é prestado pola mesma empresa para todos os centros de maiores que xestiona o Consorcio, un total de 70 centros e 2.500 usuarios, sendo o nivel de satisfacción moi elevado tal e como demostran as enquisas que se realizan todos os anos”.

Apuntan que aunque las quejas son respetables “no poden poñer en cuestión a calidade dun servizo que leva funcionando máis dunha década”. Los menús están supervisados por nutricionistas y adaptados a las dietas pautadas por los servicios médicos a los distintos usuarios. Se oferta, apunta, “unha cociña tradicional de mercado, familiar para os usuarios e elaborada a partir de receitas tradicionais da gastronomía galega empregando produtos de primeira calidade como se lle solicita á empresa”.