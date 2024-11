La “Divina comedia” de Dante para soplar las 25 velas de la ESMU de Ortigueira

Lograr soplar las 25 velas de un proyecto no es tarea fácil. Lo saben bien en la Escola de Música (ESMU) Municipal de Ortigueira, que en el presente curso 2024-2025 se ha embarcado en una serie de iniciativas para celebrar su aniversario. Tal y como explica Carlos Diéguez, el director de la Banda, se trata de la única escuela de Ortegal reconocida por la Xunta de Galicia, impulsada por el Concello desde el año 2000.



Además de sus 22 especialidades musicales –repartidas en sus respectivos departamentos– y de sus clases colectivas, la ESMU ortigueiresa supone un “proxecto sociocultural que vai máis alá do amplo abanico educativo. Levamos á música ás parroquias e achegámola á cidadanía”, comenta el líder de la banda. “Gravamos un CD no 2013, ‘Música para a vida’ e, como calquera institución, tivo épocas mellores e peores”, reconoce, estando en la actualidad “nun momento de cambio. O 2025 será un ano clave, de estabilización do profesorado. Despois da pandemia houbo un baixón de alumnado e de agrupacións. Agora intentaremos, a través deste 25 aniversario, recuperar todo o perdido nestes anos”, declaró Diéguez.

Viaje

Precisamente, con motivo de esta efeméride, desde la ESMU han realizado un llamamiento a exalumnos, músicos, amigos e instrumentistas –de viento madera, metal o percusión– para que se unan al concierto que se celebrará el 20 de diciembre en la iglesia de Ortigueira (19.30 horas) –los interesados pueden enviar un correo a la dirección escolademusica@concellodeortigueira.com o llamar al número de teléfono 633 763 890–.



Será, sin duda, una cita especial a la par que emocionante, con un latemotiv prometedor: la “Divina comedia” de Dante. “Simboliza un pouco a historia das bandas de música en Ortigueira a través dos movementos –o Inferno, o Purgatorio, o Paraíso e a Ascensión–. A primeira data da época de 1860 e houbo momentos nos que houbo catro á vez e momentos nos que non houbo ningunha, uns máis álxidos que outros. Entón, a través deste paralelismo entre a música e a literatura, queremos facer que se chegue a ver a luz, que, a través da ascensión, se recobre toda a música perdida”, explica.

Banda da Ecola de Musica de Ortigueira I ESMU

Ideas para todos los gustos

La actividad de la ESMU de Ortigueira implica, también, un apartado audiovisual. Diéguez recuerda que cuentan con un programa de podcast semanal. “Cada episodio é dedicado a unha canción ou tema en concreto. Fixemos, por exemplo, ‘La danza del oso y su origen. ¿Es música celta?’ ou ‘Quen puidera namorala. Cunqueiro se cabreó con el compositor!”. Levamos feitos cinco programas, de sete ou oito minutos”.

Disponen, además, de una televisión en Youtube “na que gravamos as actuacións”. De hecho, la escuela se hizo viral con “El burrito sabanero”. “Leva case 20.000 visitas. Este ano tamén faremos un videoclip, que se vai chamar ‘Merengue de Nadal’, a ritmo dos Satélites”, adelanta Diéguez.

A todas estas iniciativas se le suma una revista digital, “A Lira”, en donde “colgamos artigos de música, de literatura....”.

Futuro

En la ESMU trabajan ya un programa para llevar la escuela de música a las parroquias. “Nunca saíu como centro educativo, si a nivel de dar concertos. Entón imos comezar, a partir de xaneiro, a dar obradoiros de pandeireta nos distintos centros sociais, unha vez por semana”, explica el director de la Banda.



Preparan, también, un ciclo de conciertos que tendrá lugar en primavera, “Música nas parroquias”. “Iremos alí onde non chega a programación cultural, que está centrada no núcleo de Ortigueira. Merece a pena levala a sitios, por exemplo, en donde quedan 30 veciños”. Diéguez avanza, además, que se realizarán campamentos en la zona rural del municipio, una exposición de fotos o rutas de senderismo musical. “A intención é que a xente vaia facendo o itinerario e, no transcurso do camiño, que aparezan os músicos tocando”, explica.



Sin duda, múltiples propuestas enfocadas a potenciar una disciplina que cambia vidas.