Vento, auga e enerxía

Estes días de ventos rachados, árbores caídos e vivendas afectadas, todos podemos contar como pasamos situacións, máis ou menos comprometidas. Pero, non hai nada como enfrontar os problemas, aínda que parezan que quedaron lonxe. Así as medidas do goberno de coalición encabezado por Pedro Sánchez, con aquilo da “excepción ibérica” logrou conter a voracidade das grandes multinacionais enerxéticas.



O certo é que España tivo unha factura eléctrica bastante menor, para as súas finanzas públicas, que países como Francia, Alemaña ou Italia. Nestes días que os prezos eléctricos están tan baixos, hai que lembrar que non é unha mera consecuencia destes ventos tolos e augas torrenciais que alimentan eólicos e encoros, senón produto de meter en cintura aos especuladores.



Mais hai unha tarefa pendente, que afecta ás nosas comarcas. Asegurar unha tarifa eléctrica axeitada á industria española, para que poida medirse coa súa homóloga, tanto europea como internacional. Cuestión que só será posible ante unha definitiva reforma do mercado eléctrico, tanto nacional como europeo, na liña do diálogo entre a Patronal do sector e os sindicatos UGT e CCOO cos ministerios de Enerxía e Transición Ecolóxica.