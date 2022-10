Las rebajas de Rueda

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, coincide con Alberto Núñez Feijóo y Liz Truss en que la rebaja de impuestos es la mejor solución contra la crisis. Hace un mes anunció la rebaja de cuatro puntos en el IRPF para el millón de gallegos que ingresan menos de 35.000 euros y que se ahorrarán una media de 42 al año. Para compensar este alarde rebajará a la mitad la presión fiscal para los 7.700 gallegos más pudientes, que ahorrarán una media de 4.400. Digo yo que no es lo mismo tener de más cada día en el bolsillo 12 euros, que 12 céntimos de euro, y supongo que habrá familias que para salir de apuros no necesitarán una rebaja tan insultante, sino que la Xunta les dé o les mejore una ayuda económica como es la Risga (Renta de Integración Social). El caso es que nuestro presidente autonómico tendrá que recortar 76 millones del presupuesto y... ustedes ya me entienden.