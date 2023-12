Racing Tótem Club

Ferrol es una sociedad especialmente tribal porque al nacer en el siglo XVIII por decisión real obligó a colectivos diversos a convivir por obligación, y no por la natural agregación de intereses que era propia en otras ciudades. En este modelo diluido pero no desaparecido de las ciudades militares, el Racing cumple la función de un gran Tótem laico que despierta en nuestro subconsciente esa llamada atávica que busca una fuente de identidad para hacer grupo. A la indiscutible transversalidad social del futbol, el Racing ofrece sus colores, su historia y esta espectacular trayectoria deportiva que pone en el mapa una ciudad que está en la absoluta periferia, y a la que se llega pero por la que no se pasa. Necesitamos estos ritos, aunque solo sea para vengar afrentas pasadas y mirar por encima del hombro a nuestros vecinos cascarilleros, pues no sería propio desearles mayores males.