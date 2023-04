Precampaña ferrolá

Estamos xa totalmente inmersos nela. Pero, deberemos esperar a saber até o propio día da votación cal será a decisión da cidadanía, para un novo mandato á fronte do Concello de Ferrol. O que si sabemos é que este é un debate entre dous: o socialista Ángel Mato e a dereita liderada por José Manuel Rey.



No caso de Ángel Mato ten no seu haber facer fronte á pandemia, a xestión municipal co dobre de investimentos que tivo aquel único goberno de maioría absoluta do PP, impulsar á autoestima de Ferrol coa candidatura a Patrimonio Mundial, así como un cambio radical urbanístico que nos converte, por dereito propio, nunha cidade plenamente europea.



José Manuel Rey vén de facer unha errática precampaña tutelado pola Xunta de Galicia, asumindo como propias as débedas desta. Mais, é certo que dispón dun electorado moi fiel, aínda que o concurso da Vox vaille “marcar” o discurso e, por momentos, abandonar a comodidade do centro político.



As incapacidades dos comúns e dos nacionalistas, que lles impediron formar parte do goberno municipal liderado por Ángel Mato, son os “pecados” que estas formacións deberán purgar ante os seus electores. De Podemos, se espera que sexan máis unha axuda en favor das aspiracións de Rey Varela.