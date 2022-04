Non será a súa primeira vez en Ferrol. Estivo como un descoñecido candidato a un primeiro mandato como secretario xeral do PSOE, co tempo e tras aquel “famoso” Comité Federal de 2016 recuperouno por desexo da militancia, obtendo en Ferrol maioría absoluta. A súa coordinadora de campaña para Galicia foi a actual concelleira de benestar Eva Martínez. Quen subscribe esta columna foi o interventor da súa candidatura na agrupación local.





Con Pedro Sánchez en Ferrol, ábrese definitivamente a construción das novas F110, que será o maior investimento en Navantia en décadas. Co hoxe presidente fíxose fronte á pandemia e á suba especulativas da enerxía e carburantes. Seguramente, a situación obrigou como nunca a apostar polo realmente importante: as persoas, fronte as insolidariedades das dereitas e ultras. O certo é que Pedro Sánchez preside o goberno español máis á esquerda de toda a nosa democracia.