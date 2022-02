Ocurrió en Ferrol el 10 de marzo de 1972. Dos detalles (I)

El diez de marzo de 1972, en plena huelga, una manifestación convocada por los obreros de la empresa naval BAZAN, se saldó con dos muertos Daniel Niebla y Amador Rey . La información de los hechos se supo de forma enmascarada en la España de los estertores de la dictadura franquista. Expondré los hechos a través de dos fuentes diferentes, pero complementarias.





El primer detalle es el Ferrol Diario, un periódico comercial de iniciativa privada que intentó hacerse un hueco entre los ya arraigados como La Voz de Galicia y el Ideal Gallego, intentó sortear la censura para informar lo más extensamente posible de lo que alteraba seriamente a la ciudad.





El diario ferrolano, que había comenzado el año 1969 estaba dirigido entonces por Eugenio Pontón que

debe navegar entre dos aguas, en aquellos momentos de estados de excepción y represión inútil.





La edición del día 9 de marzo traía en portada una foto de la boda de la hija de Franco con Alfonso de Borbón. También en primera plana una nota de la universidad de Santiago indicando que siguen los conflictos, e inmediatamente debajo nos comunica que se cerró la universidad Autónoma de Madrid hasta nuevo aviso.





El día 10 aparece en primera plana el siguiente titular a cinco columnas: “La factoría Bazán cerrada”, y de subtítulo “Tras los graves incidentes de ayer. Seis representantes sindicales expedientados”. La información la desarrolla en toda la página nueve, además de noticias contiene una “puntualización-desiderata” del mismo periódico: “Ferrol Diario, como órgano informativo ferrolano, no puede contemplar sin una gran inquietud, y una cierta angustia, hechos como los acontecidos en la tarde de ayer en nuestra ciudad. Ferrol Diario, que no puede ni debe en estos momentos aconsejar posturas a nadie, sí puede expresar sus más fervorosos deseos de que reine la calma y la serenidad y se procure, si ello es posible, un fecundo diálogo que deje al margen todo signo de violencia”. Los sucesos del día 10, aparecen en la edición del día 11, en portada y a toda plana: “La ciudad: Paralizada”, en tinta roja, como antetítulo: “La Jornada de ayer en Ferrol”, y subtítulo: “Gravísimos incidentes y enfrentamientos de trabajadores con la fuerza pública”. Encuadrado a la derecha a dos columnas: “No es el camino” a modo de editorial: “Dos muertos y varios heridos, algunos graves, y una ciudad casi totalmente paralizada en su vida laboral, (…) el camino de la violencia no es, de ningún punto de vista, el camino idóneo ... En la página 12 “Los obreros se presentaron a la hora del trabajo pero Bazán cumplió su amenaza: estaban cerradas las puertas. Se reúnen y deciden ir en manifestación andando hasta la otra gran empresa de astilleros Astano. A la salida de la ciudad, la policía cargó contra los operarios: dos muertos y varios heridos. En Astano al conocer la noticia convocan paros intermitentes tendentes a paralizar totalmente la factoría... El periódico de Ferrol va siguiendo los movimientos de los obreros por la ciudad, pero también reproduce las notas oficiales que le van llegando.





El otro detalle es un informe elaborado por Xosé Ramón Reboiras, miembro importante del grupo nacionalista “Unión do Pobo Galego” (UPG) aunque no firma lo desvela en 1995 en A Trabe de Ouro el director Méndez Ferrín. El “dossier” aparece en un especial de Terra e Tempo en abril (editada en Francia, circulaba clandestina por Galicia), de título “Galiza Marzal 1972. Un mes de represión” alcanza unas 15 páginas. “A gama dos feitos comprende asesinatos, feridos de bala, torturas físicas e morales, encarcelamentos antixurídicos, multas increibles... cál foi o motivo fundamental que deu orixe ás reivindicacións... O Ministerio de Traballo apoia, nas súas orientacións, que os convenios coletivos poden ser de “factoría”. No caso da Bazán esta posibilidade foilles roubada aos traballadores... Os traballadores de Bazán negáronse a firmar un Convenio interprovincial coas demáis factorías (Cartagena y San Fernando-Cádiz). Esto deu lugar a asambleas dentro da fábrica...





La actuación policial originó: “Asesinatos dous Daniel Niebla y Amador Rey; Feridos 15, Leves 5, Hospitalizados 3, Atópanse hospitalizados 5. Ainda teríamos máis… Foron moitas as persoas que, feridas, recurriron a médicos particulares, quedando no anonimato o número, e os nomes dado o terror existente”. Por la Brigada Político Social tiene el apartado Malos tratos desde un estudiante de Ferrol a Fernando Miramontes detenido el 2 de abril, maltratado y torturado en la Comisaría durante los tres días. “Ao pasar ao Xuez, foi recoñecido polo forense Dr. Couce Doce quen certificou as lesios. O Xuez ordeou a sua hospitalzación inmediata e actualmente 12 de abril sigue no Hospital de Caridad de Ferrol”. En el apartado C.- Arbitrariedades xurídicas, comprobamos que algunos sospechosos fueron detenidos antes de los acontecimientos como el estudiante de Ingienería Rufino Corbato el 22 de febrero; licenciado Ángel Cortizas Domenech 8 de marzo, Eduardo Lodeiro en febrero varias veces; Rafael Bárez abogado 4 de marzo, etc.





La parte final la dedica a dejar constancia de la “Solidaridad Popular”, desde una manifestación en la Puerta del Sol de Vigo, paros en Citroën, Barreras, Vulcano, Censa, Freire, Refrey, Santo Domingo, Vanosa, Manuel Álvarez, etc. En Coruña manifestación, Alumnos de distintos centros en Lugo, intentos en Monforte, Ribadeo, Viveiro; Santiago se sumó la lucha universitaria recibiendo sanciones académicas y gubernativas.





Termina con el “Poema de Urxencia para dous asesinatos”* Cando a primaveira era promesa/ i a esperanza se abría cara a luz / y o pobo pedía o que era seu/ 0 pan i a libertade / … caeron Amador Rey e Daniel Niebla /baixo o odio das balas asesinas … (Autor Xohán Esteiro López)





* Rosa Cal :Informes diversos de los Sucesos de Ferrol, p. 151-152.