¿Nos dicen la verdad?

Transcurridos sesenta y siete días de guerra, más allá de certezas como que Rusia invadió Ucrania, o que la guerra estalla por causas geoestratégicas y no por caprichos personales, sospecho que no se nos dice la verdad. Ni Ucrania era una democracia ejemplar, ni Rusia (pese a sus errores militares) está perdiendo la guerra, ni las sanciones han arruinado su economía. El rublo mantiene su cotización y los rusos, que siguen comprando más o menos lo mismo aunque más caro, se adaptarán porque siempre lo han hecho, porque Rusia puede ser autárquica, y porque tiene una alianza estratégica con China. Y para completar esta ceremonia de la confusión, leo que en nombre de la Democracia se exige a Alemania prescindir ya del gas ruso, a sabiendas de que entraría en recesión y arrastraría a otros países, mientras se acepta que EEUU sigue comprando fertilizantes rusos “para no dañar a su agricultura”.