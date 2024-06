Maleza e herbas pola zona de Doniños

ai anos, un matrimonio suizo chegou a Ferrol convidado por uns ferroláns emigrantes naquel país e quedaron marabillados polas praias e a zona de Doniños, que cualificaron como un “diamante en bruto”. Coido que quererían dicir esmeralda, por iso da cor verde.



Se aquelas persoas viñesen agora, quedarían abraiadas vendo as hortas a campo, a maleza e as herbas entrando nas pistas, as cunetas ches da fango e mosquitos, os eucaliptos crecendo desmadrados e ameazando estradas e fincas e moitas desas fincas esbandalladas pola agresión do “porco bravo”.

Estas sí que son “cosas de aquí contadas desde aquí”, sen botar fango e lixo sobre ninguén, nin sequera contra os xabarís, pois os pobres animais fan o que saben.



E abofé que o fan a concencia. Esaxerado? Pois veñan e vexan, porque “vale máis unha imaxe que mil palabras”. Ou non é?