Cuando hay tantos españoles acostumbrados a opinar sobre libros que no han leído, películas que no han visto y frases que no se han pronunciado, es inevitable que se intente criminalizar la recién aprobada Ley de Memoria Democrática, por supuestamente ceder ante EH Bildu y denigrar la Transición. Lanza esta acusación toda la derecha, y la encubre afirmando que la ley prolonga esta etapa hasta 1983, una mentira de principio a fin, pues el texto no sólo alaba la Transición sino que la mantiene, como en la anterior ley, hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Que haya una disposición adicional que prevea designar una comisión técnica que investigue posibles violaciones de derechos humanos entre 1978 y 1983, no invalida lo antes dicho, pero deja al descubierto a los que por una u otra razón, quieren ocultar el pasado y enfrentar a los muertos por ETA con los muertos por Franco.