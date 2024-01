Izquierda muy española y mucho española

Sólo empleando la locución rajoyniana que da título a ésta columna se puede definir en pocas palabras a Izquierda Española, el nuevo partido que aspira, de primeras, a sacar algo en las próximas elecciones europeas, y luego, a convertirse en una alternativa al PSOE que acoja a aquellos de sus cuadros, votantes, militantes y simpatizantes que no pueden ni ver a Sánchez por sus “liaisons dangereuses” con nacionalistas e independentistas de todo tipo y pelaje.



Esta Izquierda Española, españolísima, que nace del “think thank” llamado El Jacobino, se presenta como socialdemócrata y dice asumir y defender sus valores clásicos en relación a la economía, el trabajo, los servicios sociales o la fiscalidad, pero, sin dudar de su socialdemocratismo, ni de su izquierdismo, ni de su españolismo, la idea-fuerza en su epifanía es la de un radical antinacionalismo. Ahora bien; antes de avanzar en el exámen de la ideología y los propósitos de la nueva formación política, convendría saber qué demonios es un “think thank”, la crisálida de la que sale la mariposa. Uno, parco en inglés, no lo sabía, pero ahora que me he enterado, paso a compartir el resultado de la pesquisa: un “think thank” viene a ser como un sanedrín de expertos o como una fábrica de ideas, y de ahí debe venirle a Izquierda Española esa idea tan fuerte de que el socialismo no puede por nada del mundo alternar con los nacionalismos, a menos que quiera desnaturalizarse y hundirse en la miseria.



Bien, el centralismo que predica IE, con la devolución al Estado de las competencias en Sanidad, Educación, Hacienda y demás hoy dispersas, puede ser perfectamente de izquierda, si con ello fortalece la igualdad de derechos entre los españoles y el concepto republicano de Nación, pero como ideología, y pese a los aditamentos programáticos antes citados, queda un poco pobre. Izquierda Española está contra los nacionalismos. ¿Y? Situarse radicalmente contra ellos, no sé si los de IE lo han pensado, es situarse contra los millones de españoles adscritos a ellos, y situarse también, en consecuencia, en la desolada casilla del que nunca podría gobernar.



Aquí llega, en cualquier caso, un nuevo partido, bien que plagado de descartes de otros, desde UPyD y Ciudadanos hasta IU o el propio PSOE. Se trata de una Izquierda muy española y mucho española, y de momento sólo eso y nada más.