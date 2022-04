Ferrol, 10 de marzo de 1972. El acontecimiento en la prensa internacional (I)

Prácticamente toda la prensa extranjera de este día, de Europa y América, relata los sucesos de Ferrol. Unos con notas de prensa y otros con amplios comentarios” afirma la Oficina Información Diplomática (OID) del Gobierno. Los países que más comentaron los hechos fueron Francia, Italia y México; aparecen hasta 10 periódicos diferentes en cada una de ellas. Los más luchadores para ayudarles los de Dinamarca, Bélgica, Suecia y los de los sindicatos libres del metal.



No es necesario, para tratar este tema, ir a Francia, Italia, Suecia, Argentina, México o Washington, valió con encontrar una fuente de datos en Madrid, en el Archivo General de la Administración (AGA) en la documentación correspondiente a Presidencia de Gobierno, Oficinas de Información Diplomática de las embajadas. El ministro de Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne le dio un impulso máximo al tema de controlar por las embajadas lo que se comenta de España, creando una red compuesta de Gabinete de Enlace, órgano interministerial, cuyo objetivo era centralizar la Información de los “elementos subversivos” dentro, pero también fuera de España. Igualmente existía el Gabinete de Escuchas en Fonía (las emisoras de radio).



Las CCOO, que eran amparadas por el partido en toda Europa, tenían sus canales de comunicación por escrito y a través de la radio, en el caso de España por la Pirenaica, que rápidamente recibió información desde Ferrol.



Comenzando por Europa destacamos los periódicos franceses más comprometidos, el mismo día 10 Le Monde dice “En Galicia la policía española dispara sobre los manifestantes: un muerto y doce heridos”, lo tomaron de la agencia A.P. de los EEUU, La red católica La Croix, L’Humanite, Marseillaise, y varios más van siguiendo el tema y protestando por el manejo de la dictadura en la Iglesia deteniendo a los sacerdotes por sus escritos religiosos y los rezos por los muertos.



El mismo día 10 el diario italiano Paese Sera (El pais de la tarde) cuenta “Spagna. La policía dispara contra los trabajadores. En El Ferrol la única fuente de trabajo en la zona son los astilleros”, este periódico era del PC de Italia, hermano del gran periódico L´Unita que al día siguiente arremete a toda plana “Un Nuevo crimen del `Orden´ Fascista”.



Junto a la prensa generalista y de partidos de izquierdas, defendieron a los obreros de Bazán, la perteneciente a los sindicatos de Suecia, Noruega, Bélgica, Holanda, etc., en varias ocasiones enviando dinero para viudas e hijos de los fallecidos. El Politiken de Dinamarca incluyó, el día 12, fotos de los entierros, “Aproximadamente trescientos obreros y amigos de Amador Rey Rodríguez de 38 años, acompañaron el féretro hasta el cementerio pero fue negada la entrada por numerosas fuerzas de la policía. Sólo 80 parientes, la mayor parte mujeres recibieron permiso de seguir al féretro hasta el panteón”. El día 23 de marzo, acordaron y llevaron a cabo, no atender en sus puertos, a los barcos de España, hasta el día 30 que se puso fin al boicot.



En cuanto a los curas que, muy pronto fueron detenidos y encarcelados, hay que decir que el periódico del Vaticano L’Osservatore Romano reproduce un despacho de la agencia francesa AFP, no añade comentario alguno, apenas cinco líneas a una columna, o sea “nada”; mucho más extensos son los religiosos Avvenire de Milán, Il Popolo de la Democracia Cristiana, “Los obreros resultaron muertos por la guardia civil durante una pacífica manifestación”. Algunos periódicos extranjeros entraron en España, aunque no todos llegaron a las manos de los lectores, los primeros días fueron requisados por la policía. El semanario francés Politique Hebdo le dedicó dos páginas a argumentar sobre la Iglesia y los acuerdos del Vaticano II expresados en varias de sus constituciones y pregunta cuándo en España se separará la Iglesia del Estado.



En América la prensa destacada de los EEUU no le dio mucha importancia a lo ocurrido, Washington Post una nota de prensa a una columna titulada “The Spanish Violence”, casi nada. The New York Times día 11, es más explícito, a dos columnas y con un mapa de España señalando Ferrol, recuerda que los disturbios comenzaron en julio de 1970 en Granada donde la policía produjo la muerte de 3 obreros. Informa de que enviaron policías de Valladolid a Ferrol, termina comentando, claramente “la Huelga de brazos caídos”. Hay dos cabeceras más, Daily American del 11 de marzo (AP). El último es Diario de Las Américas se editaba en Miami (EEUU), salía en inglés y castellano (se vendía en América Central y Sur), comienza con el título “2 Muertos en la Ciudad Española de El Ferrol del Caudillo”. El texto pertenece a la otra gran agenda yanqui la United Press International o UPI, más sensacionalista que la AP, p.e. afirma en el segundo párrafo que “3.000 0breros de los Astilleros armados de piedras y palos”, eso no es verdad; otro, “Se estima que alrededor de veinte personas (entre ellos varios policías) quedaron heridos ...”, tampoco fue así.



De la prensa de América latina hay que subrayar la de México donde vivían miles de exiliados españoles y luchaban a favor de las libertades y de la clase obrera. Disponía de bastantes tabloides con dos modelos diferentes: populista, y para los más exigentes. Esa prensa, en parte se alimentaba de las agencias, la popular contrataba a la UPI de EEUU, sirva de ejemplo Excelsior titula (mitad de plana a tres columnas): “Sepultan a los Obreros Muertos en el Ferrol, Desfiles y Paros de Solidaridad; Apedrean un Autobús con Policías”.



Para los más exigentes estaban El Sol, El Nacional que trabajaban con la agencia francesa AFP, Reuter de Reino Unido o AP de EEUU. Solo en América latina citan alguna vez a Europa Press o a EFE, ambas de España.



En Colombia dominan los periódicos populares, desde el de mayor tirada El Espectador a El Colombiano, El Siglo, La Patria de Manizales y El Pais de Cali, todos alentados por la UPI de los EEUU, incluía fotografías hechas por UPI como la del primer entierro con las coronas de flores “Al Pueblo de Ferrol” portadas por hombres. Distinto es El Tiempo trabajaba con Reuter-Latin, bien escrito, sin adjetivos apenas, explica y presenta lo que han visto los enviados, lo que dicen los ciudadanos y lo que afirma el Gobernador Civil de la Coruña. Son parecidos La República (Agencia France Presse y AP), y Occidente (AP).



En Argentina tienen presencia sólo los tres grandes periódicos La Nación (AP) La Prensa y Clarín todos escritos por agencias. Hay que tener en cuenta que Argentina se llevaba bien con el dictador Franco, que había recibido a Perón, algo parecido pasaba con los diarios de Portugal, unos y otros procuraban en sus escritos no expresarse a favor de los obreros, eran dos dictaduras.



Esta prensa internacional junto con las redes de comunicación subrepticias de carácter político, sindical y religioso, jugaron un papel importante para dar a conocer el caso y ayudar a los obreros. Otro tema que trataron fue el papel de la Nueva Iglesia en España con el nombramiento del cardenal Tarancón presidente de la Conferencia Episcopal, y a Miguel Anxo Arauxo obispo de Mondoñedo-Ferrol.