Dúo Cassadó en Ferrol

Este viernes y de mano de la Sociedad Filarmónica Ferrolana actuó en el Auditorio de Ferrol el Dúo Cassadó, integrado por el violonchelista Damián Martínez Marco y la pianista Marta Moll de Alba, ofreciendo el carácter íntimo y sensible de la música de cámara a través del armónico piano y el sonido oscuro del violonchelo –instrumento que el intérprete literalmente abraza– ofreciendo su encanto especial y único. El dúo “aclamado internacionalmente por su exquisita musicalidad” actúa en los más prestigiosos auditorios y festivales del mundo rindiendo homenaje con su nombre al célebre violonchelista y compositor catalán, G. Cassadó, alumno de Pau Casals, que le abriría camino hacia París y al círculo musical al que pertenecían Ravel, Falla, Casella… y comprometiéndose así con el propio Cassadó, con la difusión de la música española y con la creación musical actual con estrenos como los de Sibilas frente al espejo de Tomás Marco, Páginas de Arena, de Laura Vega o Del Aire que me das de Marina Ortega. El chelista Martínez Marco es reconocido por la crítica por su “sensibilidad expresiva y exquisito sonido”, obteniendo galardones en concursos internacionales y la pianista Marta Moll también ha sido galardonada con premios, colaborando además con la revista cultural Jot Down y siendo la conductora de la serie-documental “Caminos DeLaMúsica” emitida por La2 de TVE. Ambos, en esta ocasión, presentaron Hyptnotik, obra que “nos invita a conectar con lo más íntimo de nosotros mismos”, precedida por la Suite N.º 3 para violoncello solo de J.S. Bach, descrita por J. Henken –Asociación Filarmónica de Los Ángeles–, como “música cálida, espaciosa, extrovertida, sonora y sensual” y finalizando con Frases del compositor Arvo Pärt, uno de los creadores contemporáneos más interpretados. Un lujo de concierto para Ferrol.